Takiego obrazka nikt się nie spodziewał. Sandra i Baron znów razem!

Marzec 2025 roku przyniósł głośną wiadomość: Sandra Kubicka i Baron postanowili zakończyć swoje małżeństwo. Modelka w oświadczeniu przyznała, że długo próbowała ratować związek dla dobra ich syna, Leonarda, ale w końcu konieczny okazał się rozwód. Nieoczekiwanie kilka tygodni później para podjęła kolejną próbę odbudowy relacji i zaczęła znów pokazywać się razem w sieci. Fani mieli nadzieję, że kryzys został zażegnany. Niestety, sielanka trwała tylko do listopada, kiedy w sądzie złożono kolejny wniosek rozwodowy.

Kubicka i Baron znowu razem. Nikt się tego nie spodziewał!

W czwartek wydarzyło się coś, co mogło wprawić fanów Kubickiej i Barona w osłupienie. Muzyk opublikował na Instagramie wymowne InstaStory ze smutnym przesłaniem, co wydawało się kolejnym potwierdzeniem ich rozstania. Chwilę później profil muzyka zapełnił się filmikiem ze spotkania z Sandrą i ich synkiem Leosiem. Na nagraniu widzimy uśmiechniętą modelkę w szarym dresie, która dziękuje synkowi za pomoc przy wręczeniu prezentu.

Mój mały pomocnik - pochwaliła Leosia Sandra.

Wideo z tortem i świeczkami, w którym asystował im synek, pokazało ciepłą, choć nietypową dla tej pary, scenę. Rodzinne chwile zostały uwiecznione w sieci, a obserwatorzy nie mogli ukryć zdziwienia, że po wiadomościach o rozwodzie rodzina nagle razem świętuje.

Leoś kocha świeczki, dlatego dmuchaliśmy razem, dodając wiatru w żagle naszym marzeniom - brzmiał podpis pod zdjęciem.

Baron, choć w sieci pojawił się w towarzystwie Sandry i synka, postanowił zadbać też o swoje prywatne granice. W krótkim nagraniu, nagranym w samochodzie, wyjaśnił fanom, że zbliżające się urodziny spędzi w spokoju, robiąc sobie detoks od social mediów.

Dostaję mnóstwo wiadomości od was, o mnie samym i tak jak doceniam waszą troskę i zainteresowanie, to kompletnie tego nie potrzebuję. I w związku z tym i ze zbliżającymi się moimi urodzinami postanowiłem zrobić sobie detoks od social mediów dla higieny głowy i serducha - dodał na InstaStories Baron.

