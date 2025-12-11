Omenaa Mensah i Rafał Brzoska umieją w prezenty. Wydali 1,7 mln złotych

Święta to czas, który wielu kojarzy się z ciepłem, bliskością i chwilami spędzonymi w gronie najbliższych. Dla młodych osób z trudnych środowisk taki okres bywa jednak wyjątkowo wymagający. Właśnie dlatego Omenaa Mensah i Rafał Brzoska od lat angażują się w inicjatywy, których celem jest wspieranie dzieci i młodzieży potrzebujących uwagi, wsparcia i zwykłej ludzkiej życzliwości. Tegoroczna "Gwiazdka" w MOS w Kiernozi była tego kolejnym dowodem.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które sprawiły, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci młodych podopiecznych. Największe emocje wzbudziła obecność gości specjalnych, osób, które swoimi osiągnięciami udowadniają, że determinacja, ciężka praca i wiara w siebie mogą zmienić życie. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi: Rafał Maserak, Alan Andersz, reżyser i Maciej Kawulski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk czy Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski oraz Gustaw Wiśniewski.

Chłopcy z MOS w Kiernozi spędzili wyjątkową Gwiazdkę z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. W RiO Centrum tworzyli ozdoby, ubierali choinkę i rozmawiali z inspirującymi gośćmi, ale też uczestniczyli w warsztatach malarskich, otrzymali prezenty oraz odwiedzili Legia Training Center i Centrum Nauki Kopernik. Spotkanie pełne emocji dało im nadzieję i motywację na przyszłość.

Para filantropów przygotowuje również wyjątkowy prezent, który posłuży wszystkim 80 wychowankom w wieku od 11 do 18 r.ż. - otwarcie kompleksu sportowo-artystycznego oraz siłowni plenerowej. Ambasadorami ośrodka są m.in. Kuba Błaszczykowski, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk oraz Jakub Wesołowski. Nad projektem będą pracować Dorota Szelągowska oraz designerzy i architekci współpracujący z fundacjami Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Na budowę tego przedsięwzięcia Omenaa Foundation planuje przekazać niemal 1,7 mln zł.

