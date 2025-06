Małgorzata Rozenek zaprezentowała trzy twarze na jednej imprezie! Gwiazdy na balu TOP Charity u Omeny Mensah

To ona zastąpiła Elżbietę Dmoch w 2 plus 1! "Ciepły, aksamitny alt". Kim jest Urszula Blaszyńska?

Bal TOP Charity u Omeny Mensah jeszcze długo będzie wspominany na salonach. Wydawało się, że nic nie przebije tego, że na imprezie wystąpił sam Will Smith, który wcześniej spotkał się z Lechem Wałęsą. A jednak! Amerykańskiego gwiazdora przyćmiła niezawodna Małgorzata Rozenek-Majdan. Wszystko z powodu jej kreacji. Nawet nie wiadomo, jak nazwać tę prześwitującą w wielu miejscach sukienkę (?). Najciekawsze było to, że miała ona doczepione dwie twarze, co z prawdziwą twarzą Małgorzaty Rozenek dawało łącznie trzy. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Żeby jednak być uczciwym, trzeba przyznać, że inne gwiazdy także nei zawiodły i nie pełniły ról statystów przy Willu Smisie i Małgorzacie Rozenek.

Gwiazdy na balu TOP Charity u Omeny Mensah

Na imprezie, która jest inicjatywą Omeny Mensah i Rafała Brzózki, pojawiła się cała plejada gwiazd. Byli m.in. Beata Tadla, Edyta i Cezary Pazurowie, Ewa Chodakowska z mężem, Agnieszka Woźniak-Starak,, Izabela Janachowska, Anja Rubik czy Rafał Zawierucha. Najważniejsze jednak były nie gwiazdy, tylko pieniądze, które udało się zebrać. Dochód z aukcji bowiem przeznaczany na wsparcie akcji charytatywnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podczas TOP CHARITY Auction 2024 udało się zebrać prawie 48 mln złotych!

TOP CHARITY Auction to wyjątkowe spotkanie ludzi o wielkich sercach, w trakcie którego odbędą się aukcje dzieł sztuki oraz "Emocji", a zebrane z nich fundusze zostaną przeznaczone na działania charytatywne w Polsce i na świecie. Wierzymy, że również w tym roku stworzymy coś wyjątkowego – dla sztuki, dla idei, dla dobra

- czytamy na stronie przedsięwzięcia. A w naszej galerii prezentujemy niesamowite zdjecia z balu TOP Charity u Omeny Mensah