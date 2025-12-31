Nie do wiary, jak okrutne słowa Małgorzata Tomaszewska usłyszała jako modelka. "Mną tąpnęły"

Dziś Małgorzata Tomaszewska robi karierę w telewizji. Przez kilka lat prowadziła "Pytanie na śniadanie", "The Voice of Poland", a od niedawna bryluje w "Dzień dobry TVN". Zdarzało się już, że - choć jeszcze nie na stałe - była gospodynią porannego show TVN. Ale kilkanaście lat temu próbowała swoich sił także jako modelka. Zraziła się do zawodu, gdy na planie jednego z projektów usłyszała okrutną krytykę skierowaną do jej koleżanki.

Małgorzata Tomaszewska ujawnia brutalne kulisy świata mody

Na tamte czasy to nie był mój świat. Myślę, że świat mody bardzo się zmienił, ale wtedy, jako młoda dziewczyna, usłyszałam słowa bardzo znanej osoby w świecie mediów na temat wyglądu jednej z dziewczyn. Te słowa mną tąpnęły i wyobrażałam sobie, że mogą paść w moich kierunku

- opowiada nam.

Jakie to były słowa?

"Jesteś zdecydowanie za gruba. Masz za grube uda". A ta dziewczyna była śliczna!

- ujawnia Małgorzata Tomaszewska.

Zobaczcie całą rozmowę z Małgorzatą Tomaszewską w naszym wideo.