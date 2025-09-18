Małgorzata Tomaszewska od lat jest obecna w świecie mediów, ale rzadko tak otwarcie mówi o swoim życiu prywatnym. Tym razem postanowiła opowiedzieć, jak zmieniła swoje nawyki, co pomogło jej osiągnąć wymarzoną sylwetkę i dlaczego mimo wszystko nie uważa się za fankę siłowni.

Małgorzata Tomaszewska wyjawiła, jak schudła!

Małgorzata Tomaszewska, jak sama podkreśla, nie stosowała drastycznych metod - jej sukces opiera się głównie na świadomej diecie i umiejętności kontrolowania ilości spożywanych kalorii.

Jakiś czas temu byłam na tzw. oknie żywieniowym, czyli jadłam tylko przez 8 godzin - zdradziła w rozmowie z "Super Expressem".

Choć system ten nie zawsze był dla niej wygodny ze względu na tryb pracy, pozwolił jej zrozumieć, że nie trzeba przejadać się, by czuć się sytym. Później pomocna okazała się aplikacja do liczenia kalorii. To właśnie dzięki niej prezenterka zaczęła zwracać uwagę na to, ile energii dostarczają jej ulubione produkty.

Byłam w stanie zjeść całe awokado, a dopiero wtedy odkryłam, że to ogromna bomba kaloryczna. Teraz dzielę je na porcje i wiem, ile naprawdę jem - przyznała.

Tomaszewska podkreśliła, że nie stosuje jednej, restrykcyjnej diety, ale stara się wybierać zdrowsze produkty i zachowywać umiar.

Nauczyłam się, co ma ile kalorii i staram się trzymać zdrowego odżywiania - dodała.

A co z aktywnością fizyczną? Okazuje się, że prezenterka nie jest wielką fanką regularnych treningów.

Mam takie zrywy. Kupię sobie nowy strój i wtedy mam motywację. Ćwiczę głównie siłowo, z ciężarami i gumami. Typowe cardio to nie dla mnie - wyznała z rozbrajającą szczerością.

Jednak, jak sama zaznacza, życie mamy również bywa treningiem.

Moje dziecko waży teraz 10 kg, więc to też są ciężary. A odkąd zaczęło chodzić, moje plecy trochę odpoczywają. Choć powiem szczerze, że muszę kupić jej smyczkę, bo mi ucieka. To dla bezpieczeństwa - zwłaszcza teraz, gdy na ulicach jest tyle hulajnóg - żartowała Tomaszewska.

