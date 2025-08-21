Szefowa programowa TVN nie gada z Miszczakiem! Padły też mocne słowa o Rozenek, Urbańskim i Tomaszewskiej

Lidia Kazen od kilku lat stoi na czele programowym TVN i odpowiada za najważniejsze decyzje, które kształtują ramówkę stacji. W rozmowie z Pudelkiem opowiedziała o transferach gwiazd, powrotach dawnych prowadzących "Dzień Dobry TVN", planach wobec Małgorzaty Rozenek i odważnych ryzykach programowych.

"Milionerzy" z Urbańskim w Polsacie

Jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich miesięcy był transfer kultowego teleturnieju "Milionerzy" do Polsatu. Kazen przyznała, że dla TVN program przestał być priorytetem. Czy oddali go bez walki?

Nie oddaliśmy. "Milionerzy" po prostu przestali rezonować tam, gdzie my widzimy przyszłość. Wyniki były przyzwoite, ale kiedy sięgnęliśmy po "The Floor", okazało się, że ten nowy program ma dwa razy lepsze rezultaty

– wyjaśniła Kazen.

Zaskoczeniem był też fakt, że wraz z formatem do konkurencji przeszedł prowadzący, Hubert Urbański.

Hubert dostał od nas propozycję. Myślę, że dzięki niej jego kontrakt w Polsacie znacząco wzrósł. I dobrze, życzę mu jak najlepiej

– podkreśliła Kazen.

Nie ma telefonów do Miszczaka

O relacjach z Edwardem Miszczakiem, obecnie dyrektorem programowym Polsatu, kiedyś TVN, szefowa programowa TVN mówi krótko:

Absolutnie nie. Nie jestem z Edwardem w kontakcie - konkurujemy teraz ze sobą, na poziomie biznesowym i zawodowym. Jestem z tego bardzo zadowolona.

Wielkie powroty w "Dzień Dobry TVN"

"Dzień Dobry TVN" obchodzi w tym roku jubileusz i z tej okazji widzowie mogą liczyć na niespodzianki.

Mówię to pierwszy raz – zobaczymy wszystkich poprzednich prowadzących. To była moja decyzja. (…) Teraz mamy okazję świętować 20 lat i zrobimy to wspólnie

– zapowiedziała Kazen.

Dyrektor zdradziła też, że w przyszłości pojawi się nowa para prowadzących, choć nie w najbliższym sezonie.

Przyglądam się dwóm osobom z konkurencji, prowadzę różne testy wewnątrz stacji i będę robiła castingi

– wyjaśniła.

Gwiazdy na castingach

Castingi, jak przyznała Kazen, początkowo budziły opór gwiazd, ale dziś są normą.

Nawet największa gwiazda, jeśli chce zdobyć nową pracę, musi przyjść na casting i się pokazać. Dla mnie to oznaka profesjonalizmu

– mówi Kazen.

Tomaszewska, Hładki i nowe twarze

W ostatnich dniach widzowie zobaczyli nowy duet - Małgorzatę Tomaszewską i Mateusza Hładkiego.

Janek miał wczoraj bardzo trudne zadanie, bo musiał poprowadzić wydania z Sopotu. (…) A ja jestem wielką fanką Mateusza Hładkiego

- tłumaczyła.

Co szefowa programowa TVN sądzi o Tomaszewskiej?

Jeszcze Małgosi nie czuję, bo się nie znamy. Żeby kogoś poczuć, muszę z nim popracować, poobserwować. Tak jak już teraz czuję bardzo Izę Krzan. (…) Izę mogę już powiedzieć, że czuję. Małgosi muszę się jeszcze przyjrzeć

– stwierdziła.

Czym Rozenek zdenerwowała szefową TVN

Kazen w wywiadzie z Pudelkiem odniosła się też do obecności Małgorzaty Rozenek w konkurencyjnym "Pytaniu na śniadanie".

Tak, byłam zła. Miała fioletowo-pomarańczowo-szary dywanik. Nie powinna tego zrobić. Oczywiście miała swoje sensowne wytłumaczenie. Moim zdaniem było to niepotrzebne

– przyznała Kazen.

Jednocześnie szefowa programowa TVN zapowiedziała, że w jesiennej ramówce TVN Rozenek dostanie nowy format, dopasowany do jej wizerunku i osobowości.

Ramówka i ryzyko

Dyrektor programowa TVN nie ukrywa, że w tym roku budżet pozwolił na mocną ramówkę.

Największym wyzwaniem było dla mnie zdecydowanie, gdzie postawić akcenty. Oczywiście największy padł na TVN

- powiedziała.

Podkreśla, że lubi ryzykować i to jest wpisane w DNA stacji.

– (...) Ja lubię ryzyko. (…) Jednak chcemy pokazać, że stara telewizja może przynieść coś świeżego

- podsumowała Kazen.

Sonda Oglądasz program "Milionerzy"? Tak Nie Czasami