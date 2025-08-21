To już oficjalne! Ibisz i Sykut-Jeżyna biorą zawodowy rozwód!

"Halo tu Polsat" miało być mocną konkurencją dla "Pytania na Śniadanie" i "Dzień Dobry TVN". Polsat postawił na gwiazdorskie duety prowadzących: Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka oraz Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. Ale coś chyba poszło nie tak, bo Ibisza w parze z Sykut-Jeżyną już o poranku nie zobaczymy!

To już nie są plotki o Ibiszu!

W ostatnim czasie krążyły plotki, że Polsat planuje spore zmiany w swojej śniadaniówce. Mówiło się o powiększenie formatu na inne dni tygodnia. Ale teraz już wszystko jest jasne. Według oficjalnych informacji z Polsatu faktycznie w śniadaniówce Polsatu nastąpią ogromne zmiany, a zaczyna się od duetów prowadzących!

Do ekipy prowadzących dołączają nowe osoby a słynna para Polsatu – Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz bierze „zawodowy rozwód”. Ale spokojnie – oboje zostają w programie! Wrócą na wizję z nowymi partnerami.

- czytamy w oficjalnym komunikacie Polsatu.

Śniadaniówka Polsatu bliżej ludzi

Produkcja "Halo, tu Polsat" chwali się też, że w formacie pojawią się "nowe fascynujące tematy". Widzowie przyzwyczaili się już, że w śniadaniówce stacji zobaczą newsy ze świata kultury i showbiznesu. Do tej pory na żółtej kanapie siadały największe gwiazdy i inne interesujące osobowości. W ten sposób można było poznać tajemnice ludzi z pierwszych stron gazet. Teraz, decyzją Polsatu, w programie znajdzie się "jeszcze więcej ludzkich historii, tematów społecznych i porad".

"Halo, tu Polsat” będzie jeszcze bliżej swoich widzów

- czytamy w komunikacie prasowym.

Co dalej z żółtym studiem?

Stacja oficjalnie zapowiada też zmiany w scenografii "Halo, tu Polsat". Widzowie zobaczą odświeżony wystrój studia. Ciekawe, czy słynna żółta kanapa pozostanie żółta?

Znajdzie się miejsce do prowadzenia szczerych rozmów i ważnych wywiadów. Będzie bardziej przytulnie, cieplej, ale nadal bardzo energetycznie!

- obiecuje oficjalnie Polsat.

"Halo, tu Polsat" od 29 sierpnia w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 8.00 w Polsacie.

