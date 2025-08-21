Ewa Kasprzyk wrzuciła zdjęcie ze ślubu. Od sukienki nie da się oderwać oczu!

Ewa Kasprzyk na początku sierpnia pojawiła się na imprezie ramówkowej Polsatu z kulami! Ale wydaje się, że już jest lepiej ze zdrowiem aktorki, która ruszyła na podbój wakacyjnych destynacji. Niedawno jadła ser grecki w Grecji i bratała się z tamtejszymi kucharzami.

Marlos robi pyszne naleśniczki, natomiast świeżo wyciskany sok z pomarańczy to tylko Demokles - pisała w sieci.

Teraz zmieniła cel podróży, wyjechała z Grecji i bawi w zupełnie innym kraju. Początkowo nie chciała zdradzić, gdzie jest.

Kapelusz ten sam, ale okoliczności się zmieniły tam w tle. Kto zgadnie, gdzie jestem? - pytała swoich fanów.

Niektórzy stawiali na Włochy, inni na Hiszpanię, ale byli i tacy, którzy dobrze wytypowali nie tylko kraj, lecz i miejscowość. Okazuje się, że Kasprzyk przyjechała do Budvy w Czarnogórze! Miała do tego dobry powód - wesele.

Ewa Kasprzyk na weselu w Czarnogórze. Tylko spójrzcie na sukienkę panny młodej! Jest niezwykła

Kasprzyk z Grecji wybrała się do Czarnogóry, by uczestniczyć w weselu Danii i Leo.

To wielki zaszczyt być na ślubie i weselu Danii - panny młodej z Czarnogóry i naszego chłopaka Leo w Budvie w cudownej restauracji nad brzegiem morza.Życzę im szczęścia na nowej drodze życia - napisała przejęta gwiazda.

Dodała zdjęcie młodych na swoim profilu na Instagramie. Trzeba przyznać, że choć pan młody wyglądał elegancko, to show skradła jego małżonka ubrana w suknię godną księżniczki. Kreacja miała olbrzymi dół i niewielką, obcisłą górę. Całość mieniła się srebrzyście w słońcu. Dodatkiem, który robił wrażenie, był długi welon, również srebrzysty.

Wobec takiej stylizacji nie sposób przejść obojętnie! Jak wam się podoba?

