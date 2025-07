Za chwilę Taniec z Gwiazdami, a gwiazda na ramówce Polsatu chodzi o kulach! Co się dzieje?

W czwartek, 31 lipca 2025 roku Polsat, pod światłym przewodnictwem szefa stacji, Edwarda Miszczaka, zaprezentował jesienną ramówkę. To zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie telewizji. Jednym z największych hitów Polsatu jest od lat "Taniec z Gwiazdami". I tym razem gwiazdy tego show przyciągały uwagę wszystkich. Tylko, bardzo elegancka Ewa Kasprzyk przybyła na imprezę, wspierając się kulami! Co się stało?

Największe gwiazdy Polsatu na ramówce

Na uroczystej gali ramówkowej Polsatu zaprezentowano nadchodzące programy, ogłoszono dni i godziny emisji. Przedstawiono także najważniejsze gwiazdy stacji, takie jak: Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Edward Miszczak i Hubert Urbański. Ten ostatni przeprowadza się do Polsatu razem ze swoimi "Milionerami"!.

Programowym królem Polsatu pozostaje jedna niezmiennie "Taniec z Gwiazdami". Gwiazdy tego show brylowały na czerwonym dywanie i kusiły stylizacjami. Agnieszka Kaczorowska założyła błękitną suknię z dekoltem do pasa i wyciętą w dolnej partii materiału. Tym razem nie pokazywała się z Marcinem Rogacewiczem, z którym najpewniej zatańczy w parze. Zrobiła to dzień wcześniej, na tajnej imprezie TzG. I było na co popatrzeć!

Ewa Kasprzyk przyszła o kulach

Pomimo tego, że uwaga widzów "Tańca z Gwiazdami" z reguły skupiona jest na gwiazdach i tancerzach, show ma tak wyraziste jury, że nigdy nie pozostają w cieniu. Słynna "Czarna Mamba" - Iwona Pavlović - wydaje ostre wyroki i to jej oceny wszyscy najbardziej się boją. Ale na ramówce Polsatu wymagająca jurorka zaprezentowała się na totalnym luzie i przyszła w obłędnym czarnym dresie! Czyżby czekała nas zmiana nastawienia Iwony i łagodniejsze oceny z jej strony?

Do tej pory ostre słowa Iwony Pavlović zawsze łagodziła Ewa Kasprzyk. Gwiazda kina doskonale odnalazła się w roli jurorki TzG i dla każdego, kto właśnie zszedł z parkietu ma dobre słowo. Kasprzyk pojawiła się oczywiście na imprezie ramówkowej Polsatu, pięknie ubrana, elegancka, w białym garniturze. Ale, niestety jurorka tanecznego show poruszała się o kulach! Co jest przyczyną jej niedyspozycji?

Według informaqcji z Instagrama, aktorka od kilku miesięcy zmaga się z urazem. W czerwcu 2025 r. opublikowała na Instagramie filmik, na którym wraz z ukochanym Michałem Kozerskim stoi wsparta na kuli. Do nagrania dodała zagadkowe hashtagi: "#rehabilitation #surgery #health" oraz humorystyczny komentarz "Bab z Dziada…" Jak jest teraz? Będziemy informowali na bieżąco.

Sonda Kto wygra "Taniec z gwiazdami 2025"? Wytypuj zwycięzcę jesiennej edycji Mikołaj "Bagi" Bagiński Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czernecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann