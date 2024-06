To, co zrobił ksiądz na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odbiera mowę! Żałobnicy stali jak wryci

Kasprzyk już sobie nie potańczy

Ewa Kasprzyk zasłynęła już z celnych i szalonych uwag jako jurorka w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda polskiego kina nie ma też żadnych kompleksów. 67-letnia Kasprzyk chętnie pokazuje swoje ciało, nosząc się w ubraniach "nastolatki". Podczas ostatniego wypadu do Sopotu aktorka pokazywała, co mogła, nie tylko na plaży. Dzisiejsze doniesienia o stanie gwiazdy są w zupełnie innym stylu. Wygląda na to, że Ewa Kasprzyk mocno podupadła na zdrowiu!

Kasprzyk musi z tym chodzić

- Bab z Dziada… Makulu Bos w języku zulu Świetny Szef hmmm!!#columnamedica #rehabilitation #surgery #helth - tak tajemniczo podpisała Kasprzyk, opublikowany na Instagramie, filmik, na którym dzieją się bardzo niepokojące rzeczy.

- Kochani, a dzisiaj sensacja - ogłosiłą Kasprzyk na filmie. - Do baba z dziadom dołączyła kula. - zademonstrowałą gwiazda.

- Nawet dwie - Michał Kozerski, partner gwiazdy pokazał drugą kulę.

- My kule, bardzo jesteśmy zadowolone - dodała pokasłując Kasprzyk. - Także mamy tu mały czworokącik...

Kasprzyk miała wypadek?

Co się stało, Czy Ewa Kasprzyk miała poważny wypadek? Dlaczego musi chodzić o kulach? Między innymi takie pytania zadali fani aktorki pod filmem zamieszczonym na Instagramie.

- Och coś poważnego się stało? Ale poczucie humoru dopisuje i tak trzymać ❤️❤️❤️

- O jej ale że co gdyby Kózka nie skakała 😮zdrówka dla baby i dziada

- Szybkiego powrotu do zdrowia❤️

- Dużo zdrówka życzę! ❤️

- Jesteście niesamowici!!!! Kocham Was ale nie kule! Zdrówka!!!!!❤️❤️

- Kule się dopasowały kolorem. Tak trzymać,bo ruch to zdrowie🙂

Długa droga do zdrowia

Co ciekawe, w oznaczonym przez siebie poście Kasprzyk wymieniła nazwę kliniki medycznej, w której była już 41 tygodni temu. A to oznacza, że problem, do którego potrzebne są kule to nie efekt nagłego wypadku, tylko defekt zdrowotny, nad którym trzeba długo pracować.

Jak widać, Michał Kozerski, broker morski, który znienacka stanął na miłosnej drodze Kasprzyk, dzielnie towarzyszy jej w bólu. Pani Ewie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Sonda Jak oceniacie stylizację Ewy Kasprzyk? Wygląda świetnie! Ujdzie, nic specjalnego To już nie wypada...