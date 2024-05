Ewa Kasprzyk relaksuje się na plaży. Przez niesforny strój pokazała zdecydowanie za dużo

Kubicka dopiero co urodziła, a teraz takie nowiny. Baron nie wytrzymał

Ewa Kasprzyk nie zamierza rezygnować z kariery

Ewa Kasprzyk jest prawdziwą ikoną w polskim show-biznesie. W filmie zadebiutowała prawie czterdzieści lat temu i od tamtej pory nie zwalnia tempa. Chociaż mogłaby się już cieszyć zasłużoną emeryturą, to ciągle jest aktywna zawodowo. Gwiazda gra zarówno na dużym, jak i na małym ekranie.

Pojawia się również w popularnych programach telewizyjnych. Niedawno dołączyła do grona jurorów "Tańca z Gwiazdami". Trzeba przyznać, że zdecydowanie dodała programowi kolorytu, gdyż aktorka nie gryzła się w język podczas swoich wypowiedzi. Do historii przeszły jej przekomarzania z Iwoną Pavlović. Nie da się ukryć, że między paniami często dochodziło do ostrej wymiany zdań.

Widzowie zastanawiają się, czy prywatnie również między nimi iskrzy. "To jest super, ponieważ są cztery takie indywidualności, które są, istnieją, chcą coś zrobić. Mało tego, my prywatnie z Ewunią też tak sobie rozmawiamy troszkę. Coś tam sobie wymyślamy czasami" - zdradziła Iwona Pavlović w rozmowie z Plejadą.

Ewa Kasprzyk przyłapana na plaży

Po finale programu aktorka postanowiła skorzystać z chwili wolnego czasu. 25 maja opublikowała na Instagramie filmik, na którym poinformowała, że razem z wierną suczką Shakirą udają się do Sopotu na Polsat Hit Festiwal. "Shakira jedzie na Festiwal do Sopotu no, bo gdzie ma jechać Shakira, jak nie na Festiwal" - napisała aktorka. Koniec festiwalu nie oznacza jednak końca nadmorskiej przygody Kasprzyk.

W niedzielny poranek gwiazda została przyłapana podczas relaksu na plaży. Towarzyszyła jej córka, Małgorzata Bernatowicz, oraz Shakira, która nie odstępuje jej na krok. 67-letnia aktorka bez strachu zanurkowała w zimnych wodach Bałtyku. Po orzeźwiającej kąpieli odpoczywała nad brzegiem morza ciesząc się rozgrzewającymi promieniami słońca. Gdy czas odpoczynku dobiegł końca, Ewa Kasprzyk przebrała się w suche ubrania. Niestety, strój kąpielowy nie do końca chciał z nią współpracować. W pewnym momencie aktora przez przypadek odsłoniła zbyt wiele. Jednak szybko ubrała się i ruszyła razem ze swoimi towarzyszkami na przechadzkę po Sopocie.

Zobacz również: Ewa Kasprzyk nagrana z PSEM pod kościołem przed "Tańcem z gwiazdami"! Słychać księdza

To ona grała panią Wolańską w Koglu-Moglu. Tak dziś wygląda Ewa Kasprzyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.