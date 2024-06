Derpienski pokazała się bez makijażu. Zupełnie nie przypomina siebie

Caroline Derpienski od ponad roku obecna jest w polskim show-biznesie. Celebrytka jest jedną z bardziej barwnych osób w tym świecie. Białostoczanka lubi robić wokół siebie zamieszanie - chętnie udziela kontrowersyjnych wywiadów, a także rozkręca kolejne internetowe dramy, których jest główną bohaterką. Jakiś czas temu znowu dała o sobie znać.

Caroline Derpienski w skąpym bikini i bez makijażu

Caroline Derpienski jakiś czas temu próbowała zrobić z siebie drugą Lewandowską - motywowała swoich wiernych fanów do ćwiczeń oraz zdrowe odżywiania. Jak się jednak okazuje, jej sportowa pasja szybko się skończyła, a ona sama wróciła do tego, co wychodzi jej najlepiej, czyli pozowania w skąpych strojach. Niedawno na instagramowym koncie gwiazdki pojawiła się fotka, na której zapozowała w skąpym bikini. Turkusowy kostium to nie byle jaka marka. Okazuje się, że Derpienski od jakiegoś czasu jest projektantką kostiumów kąpielowych. Trzeba przyznać, że skąpe bikini nie wygląda wcale źle.

Jakby tego było mało Caroline zapozowała do fotki bez makijażu. Zrezygnowała też z filtrów upiększających. Jak się okazało, większość internautów była zachwycona nowym wydaniem gwiazdy.

"Wspaniale jak zawsze, oby tak dalej"

"Piękna"

"Bogini" - pisali zachwyceni.

Derpienski jest projektantką kostiumów kąpielowych

W maju tego roku Caroline Derpienski znowu zaskoczyła swoich wiernych fanów. Podczas Miami Swim Week zaprezentowała swoją kolekcję kostiumów kąpielowych. Wydarzenie relacjonowała na swoim Instastories. Gwiazdka opublikowała w sieci zdjęcia z wybiegu. Na kadrach można było zobaczyć błyszczące kostiumy modelki. Na scenie pojawiła się główna "projektantka", która na wybieg weszła z czworonogiem pod pachą.

