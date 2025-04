Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Serialowa Elżbieta jakiś czas temu wyruszyła na kilkumiesięczną pielgrzymkę do Santiago de Compostela, co było pożegnaniem Barbary Bursztynowicz z rolą. A że aktorka na każdym kroku zapiera się przed powrotem do "Klanu" i ogłasza, że to dla niej zamknięty rozdział, scenarzyści myślą, co zrobić dalej z jej wątkiem. Przeciągać pielgrzymki w nieskończoność nie da się. Póki co, nie chcą się pozbywać kultowej bohaterki, o czym dowiedzieliśmy się jako pierwsi.

Ela wróci do "Klanu" z nowa twarzą. Kto ją zagra?

Decyzja jeszcze nie zapadła, ale produkcja chce, żeby postać Elżbiety wróciła do serialu.

W dalszym ciągu nie zapadła decyzja w sprawie dalszych losów Elżbiety Chojnickiej. Uśmiercenie jej to byłoby najprostsze rozwiązanie. Na pewno w tym sezonie się o tym nie dowiemy. Myślę, że decyzja najwcześniej zapadnie na ten temat w czerwcu. Może Elżbieta po wakacjach wróci do „Klanu” z nową twarzą? Akurat „Klan” ma doświadczenie w zastępowaniu aktorów

- informuje "Super Express" Anna Wiejowska z biura prasowego "Klanu". Rzeczywiście, w przeszłości dzieci Elżuni grała Dorota Naruszewicz (54 l.) i Jan Wieczorkowski (53 l.), a obecnie wcielają się w nie Magdalena Wójcik (56 l.) i Daniel Zawadzki (51 l.). Zresztą takich podmianek polegających na tym, że nowy aktor wciela się w dobrze znaną postać, było w "Klanie" dużo więcej".

Nowa Elżbieta pojawi się na ślubie Michała?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem produkcji i do wakacji znajdą osobę, która nie tylko będzie przypominała fizycznie dotychczasową Elżunię, ale i zdoła oddać jej ciepło i miłość do rodziny, wiemy, kiedy ją zobaczymy.

Syn Elżbiety - Michał - planuje znowu ślub, który przełożył ze względu na śmierć Kingi. A gdyby odbył się we wrześniu i na niego miała wielkie wejście Elżbieta, którą grałaby nowa aktorka? To byłoby coś. Na pewno to jeszcze otwarta sprawa

- dodaje Wiejowska i uspokaja fanów serialowego męża Chojnickiej, którego ostatnio na ekranie mniej.

Co by się nie wydarzyło, Andrzej Grabarczyk zostanie w głównej obsadzie i jego wątek nie zostanie ograniczony. O to się nie ma co martwić

- puentuje.

Wielka akcja Super Expressu! Szukamy nowej Elżuni

Jeśli macie swoje propozycje - kto mógłby wcielić się w Elżbietę Chojnicką - lub znacie kobietę do niej podobną, piszcie e-maile na [email protected] albo tradycyjne listy na adres: Super Express, Dział Rozrywka, ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa.

