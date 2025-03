Wyluzowana 71-letnia Barbara Bursztynowicz zachwyca miodową stylizacją! "Byłam zmęczona rutyną zachowań Eli"

Barbara Bursztynowicz (71 l.) odżyła na bezrobociu

Granie w "Klanie" od lat nie sprawiało już Barbarze Bursztynowicz przyjemności. Pani Basia czuła się przede wszystkim niespełniona aktorsko.

Wreszcie przyszedł czas, kiedy moja postać przestała mieć swoje życie, stała się jakimś dopełnieniem dla innych, bez możliwości wyrażenia tego, co myśli, co przeżywa, zeszła wyraźnie na drugi, a nawet na trzeci plan. (...) Jako aktorka byłam zmęczona rutyną zachowań Eli. Czułam się coraz bardziej niedowartościowana, niewykorzystana, nie w pełni doceniona

- wyznała aktorka w jednym z ostatnich wywiadów.

Mężem gwiazdy jest aktor Jacek Bursztynowicz (72 l.)

Z kultowym serialem "Klan" Barbara Bursztynowicz rozstała się niemal z dnia na dzień i liczy, że dzięki temu przyjdzie jej zagrać nowe, ciekawe role. Ale zanim się to stanie, aktorka spędza dnie ze swoim ukochanym mężem, również aktorem Jackiem Bursztynowiczem (72 l.). Na początku roku opiekowała się nim, gdy poważnie zachorował na grypę.

Na szczęście wszystko już dobrze, więc ostatnio można było zauważyć państwa Bursztynowiczów w okolicy ich domu na warszawskiej Saskiej Kępie. Po przyjemnym spacerze na słońcu para udała się do cukierni po kilka słodkości, a później do kwiaciarni, z której pani Basia wyszła z bukietem pięknych, żółtych tulipanów. Pasowały one idealnie do jej stylizacji - miodowego sweterka i modnego, karmelowego płaszcza.

Para nie zawsze miała dla siebie czas. Teraz się to zmieniło

Podczas wiosennego spaceru Barbara i Jacek Bursztynowicz zajrzeli do cukierni, a później do kwiaciarni, by kupić bukiet żółtych tulipanów

Jak zobaczycie w naszej galerii zdjęć, jak Barbara Bursztynowicz (71 l.) na miłym, spokojnym spacerze, zachwyciła wszystkich modną stylizacją w miodowych odcieniach. Ot tak, po prostu! Nie możemy się doczekać, kiedy i w jakim filmie znów zobaczymy wielką aktorkę

