No i stało się! Maurycy Popiel oficjalnie wziął rozwód. Ale już nie jest do wzięcia

Choć przez lata Maurycy Popiel uchodził za jednego z najbardziej powściągliwych aktorów, jeśli chodzi o życie prywatne, konsekwentnie unikając zwierzeń i komentarzy medialnych, doniesienia dotyczące jego małżeństwa sprawiły, że znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Aktor i Izabela Warykiewicz pobrali się w 2021 roku, a przez długi czas oboje milczeli, gdy kilka miesięcy temu pojawiły się pierwsze plotki o ich rozstaniu. A potem sprawy potoczyły się bardzo szybko.

Skandal i finał Tańca z Gwiazdami

Maurycy Popiel zdążył już olśnić fanów "Tańca z Gwiazdami" w jesiennej edycji show Polsatu 2025. Początkowo nie należał do grona faworytów, ale jego tańce z Sarą Janicką zaprowadziły go aż do finału! Gwiazdor "M jak miłość" pokazał prawdziwą twarz, a na parkiecie z odcinka na odcinek zmieniał się w "prawdziwego tygrysa". Pojawiły się także informacje, że rozwodzący się aktor jest już w nowym związku, a jego nowa wybranka także już zagrała w najpopularniejszej telenoweli TVP. Na ekranie Popiel uwodził nieznajomą, co spowodowało niemały skandal...

Dopiero po miesiącach ciszy głos zabrała żona Popiel, Izabela Warykiewicz. Także ona grała w "M jak miłość", zresztą bardzo niesympatyczną postać, w zupełnie innym wątku, niż występuje jej mąż. W rozmowie z ShowNews aktorka ujawniła, że już w lipcu 2024 roku złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Aktorka otwarcie opowiedziała także o swojej sytuacji w podcaście „HerraOnAir”, mówiąc o tym, jak bardzo rozstanie wpłynęło na jej codzienność.

Trudny rozwód gwiazd M jak Miłość

Moje życie prywatne wywróciło się o 180 stopni. To wpłynęło na wszystko. (...) Przeżywać coś takiego dużego, bo to była dla mnie bardzo duża sprawa i ciężka sprawa. I nadal troszkę jeszcze jest

- wyznała eks żona Popiela.

Początkowo sprawa rozwodowa toczyła się przed krakowskim sądem. W sierpniu 2025 roku poinformowano jednak, że postępowanie zostało przeniesione do Warszawy. I już w pod konie grudnia było po wszystkim.

Rozwód przeniesiony z Krakowa do Warszawy

Akta sprawy w dniu 25.07.2025 r. zostały przekazane do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zgodnie z postanowieniem z dnia 04.04.2025 r.

- napisano w komunikacie sądowym przesłanym Pudelkowi.

Według informacji z w/w portalu, 29 grudnia 2025 roku warszawski sąd wydał orzeczenie końcowe. Od tego momentu Maurycy Popiel i Izabela Warykierwicz oficjalnie nie są już mężem i żoną, choć oczywiście trzeba poczekać na uprawomocnienie wyroku.

We wskazanej sprawie zapadło orzeczenie końcowe. Data orzeczenia to 29 grudnia 2025 roku. Teraz oczekuje na uprawomocnienie.

Tym samym Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz dołączyli do grona par, które w 2025 roku oficjalnie zakończyły swoje małżeństwo. Czy oboje ułożą sobie szczęśliwie dalsze życie? Będziemy obserwowali i informowali Was na bieżąco.

