Popiel niedawno się rozwiódł, a nowa ukochana już zagrała z nim w "M jak miłość". Zaczęło się skandalicznie

Nowa dziewczyna Maurycego Popiela już zagrała z nim w „M jak Miłość”, a pierwsze spotkanie zakończyło się… oblanym drinkiem! Aktor dopiero co tańczył w finale "Tańca z Gwiazdami" z przepiękną Sarą Janicką, teraz okazuje się, że jego serce jest już od dawna zajęte.

Popiel nie jest już singlem

Maurycy Popiel najwyraźniej nie jest już singlem. Choć aktor nie skomentował jeszcze plotek o nowej relacji, w sieci wrze. Pudelek opublikował zdjęcia, na których gwiazdor „M jak Miłość” pojawia się w towarzystwie atrakcyjnej blondynki. Według medialnych doniesień ma nią być Magdalena Dwurzyńska. Co ciekawe, para miała okazję już razem zagrać – i to w takiej scenie, że widzowie przecierali oczy ze zdumienia.

Dwurzyńska pojawiła się w jednym z ostatnich odcinków serialu, gdzie jej bohaterka – Klaudia – wpada na Olka Chodakowskiego, którego gra Popiel. Olek próbuje zarywać do Klaudii i jej koleżanki przy barze, ale robi to z taką „subtelnością”, że finał mógł być tylko jeden. Serialowy lekarz bierze ją za prostytutkę i zaczyna rzucać tekstami, które w realnym życiu skończyłyby się natychmiastowym banem. Zobacz też: Skandal przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Karolak poleciał wulgaryzmem o Kaczorowskiej! Szok!

Dziwny podryw

Jakoś was wcześniej nie widziałem. Proszę, a tu nagle taki zbieg okoliczności. Chyba że to wcale nie jest zbieg okoliczności, na przykład ktoś was przysłał, no taki szef na przykład. Ile bierzecie? Tysiąc za taniec, a dwa za numerek na zapleczu?

– zaczepił dziewczyny serialowy Olek.

Reakcja pań była błyskawiczna i mocno efektowna. Najbardziej dała się we znaki bohaterowi Popiela aktorka, która w realnym życiu jest jego obecną partnerką.

Palant!

– rzuciła i oblała go drinkiem!

Była żona Popiela też grała w "M jak miłość"

Scena zrobiła furorę, a internauci natychmiast zaczęli zestawiać ją z plotkami o ich związku. Teraz Pudelek oficjalnie podał, że Magdalena Dwurzyńska i finalista 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" są parą.

Aktor rozstał się ze swoją żoną Izabelą Warykiewicz po 13 latach związku. W 2021 roku wzięli ślub. Ich relacja uchodziła za trwałą i opartą na wspólnych wartościach, ale najprawdopodobniej nowa partnerka była przyczyną ich rozstania. Co ciekawe, Warykiewicz też grała kiedyś w "M jak miłość", gdzie miała znaczącą, acz bardzo niesympatyczną rolę. Nie spotykała się jednak z mężem na planie, bo jej bohaterka występowała w niezależnym wątku.

Teraz Popiel i jego ukochana już zagrali razem scenę i to taką, którą trudno zapomnieć. Czy przyniesie szczęście zakochanym?

