Skandal przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Karolak poleciał wulgaryzmem o Kaczorowskiej! Szok!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-11-13 20:20

W najbliższą niedzielę „Taniec z Gwiazdami” wejdzie w wielki finał, ale atmosfera wokół programu już teraz jest tak napięta, że można ją ciąć nożem. Po odpadnięciu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w sieci zawrzało, a najnowsze nagranie z udziałem Tomasza Karolaka tylko dolało oliwy do ognia. Aktor rzucił komentarzem, który wielu fanów odebrało jako upokorzenie i policzek dla pary. Internauci nie mają wątpliwości, tym jednym zdaniem Karolak "załatwił" Kaczorowską i Rogacewicza. I to tuż przed finałem, w którym wszyscy mają wystąpić razem.

Taniec z Gwiazdami. Tak Karolak załatwił Kaczorowską i Rogacewicza

i

Autor: AKPA

Eliminacja pary z siódmego odcinka była jednym z największych zaskoczeń sezonu. Uchodziła za faworytów, ich tańce były wysoko oceniane, a jurorzy nie szczędzili pochwał. Decydujące okazało się jednak głosowanie widzów, które przekreśliło ich szanse na udział w finale. Kaczorowska po ogłoszeniu wyników nie kryła emocji. W przejmującym przemówieniu, złamanym głosem mówiła o hejcie, bólu i trudnych przeżyciach, z jakimi zmagała się w programie.

Kaczorowska ciężko przeżyła rozstanie

Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, który cholernie bolał

- mówiła Kaczorowska.

Po programie duet Agnieszka Kaczorowska - Marcin Rogacewicz, błyskawicznie opuścił plan. Nie pojawili się ani na wspólnej relacji na żywo, ani na pamiątkowym zdjęciu. Wśród fanów "Tańca z Gwiazdami" od razu rozpętała się burza, a sieć wypełniły opinie o możliwych napięciach za kulisami. Jedni żałowali odejścia tak mocnej pary, inni wytykali, że w tym show liczy się nie tylko taniec, ale też medialna rozpoznawalność. Atmosferę podgrzały plotki, że duet może nie pojawić się w finale. Ostatecznie potwierdzili, że przyjdą, ale emocje wcale nie opadły.

Karolak się nie hamował 

Wręcz przeciwnie - po treningach do finału "Tańca z Gwiazdami" na profilu show na Instagramie pojawiła się relacja na żywo, która wywołała prawdziwą burzę. Gdy jeden z fanów show Polsatu zapytał, gdzie są Agnieszka i Marcin, w tle rozległy się śmiechy. I wtedy właśnie padła odpowiedź Tomasza Karolaka. Krótko, wulgarnie i na temat.

W d****e

- wypalił Karolak.

To jedno słowo natychmiast obiegło media społecznościowe. Widzowie nie dowierzali, że aktor zdecydował się na tak ostre i poniżające stwierdzenie. Komentujący pisali otwarcie, że Karolak pokazał brak klasy, a jego zachowanie tylko potwierdza, że atmosfera za kulisami mogła być dużo trudniejsza, niż sugerowała produkcja.

Kaczorowska i Rogacewicz w finale?

Choć Kaczorowska i Rogacewicz do tej pory nie odnieśli się do nagrania, ostatecznie twierdzą, że pojawią się w finale. Fani już układają własne teorie. Połączenie ich emocjonalnego przemówienia, szybkiego wyjścia z planu i ostatniego "żartu" Karolaka sprawiło, że przed finałem program znalazł się w samym centrum burzy.

Jedno jest pewne. Ten finał będzie nie tylko walką o Kryształową Kulę, ale też o wizerunek uczestników i atmosferę całej produkcji "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz też: Pela wygrał z Kaczorowską! Tego chyba nikt się nie spodziewał 

Finaliści jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami
22 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Komu kibicujesz w finale "Tańca z gwiazdami"?
Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda mówi wprost!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Mikołaj Bagiński
MAURYCY POPIEL
TOMASZ KAROLAK
TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ