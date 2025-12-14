Piractwo drogowe w Radomiu. 40-latek wyprzedzał radiowóz przed przejściem dla pieszych

Wyprzedzanie radiowozu przed przejściem dla pieszych? Radomski kierowca w tarapatach
Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, na drodze wojewódzkiej nr 740 w Zdziechowie. Policjanci z radomskiej drogówki, patrolujący trasę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator, zauważyli pojazd marki Kia, który wyprzedził ich bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.
„W czwartek (11.12) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pełnili służbę pojazdem z video rejestratorem na drodze wojewódzkiej nr 740. W Zdziechowie, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych nieoznakowany radiowóz wyprzedził pojazd marki Kia” – czytamy w komunikacie radomskiej policji.
Mundurowi natychmiast zatrzymali 40-letniego kierowcę, który dopuścił się wykroczenia. Jak informuje policja, sprawa trafi teraz do sądu.
Konsekwencje prawne i apel policji
Radomska policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim jest jednym z najpoważniejszych naruszeń, które mogą prowadzić do tragicznych wypadków.
Za to wykroczenie grozi mandat w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych. Policja przypomina, że takie niebezpieczne manewry stanowią ogromne zagrożenie dla pieszych.
„Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to jedne z najpoważniejszych naruszeń przepisów drogowych. Te niebezpieczne manewry często prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków, w których ofiarami są przede wszystkim piesi. Za popełnienie tych wykroczeń trzeba liczyć się z mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami karnymi” – informuje Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
