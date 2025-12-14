Podpalenia na Ochocie. Mieszkanka wskazała sprawców. Jeden z nich płacił za pomoc jedzeniem

Mieszkańcy Ochoty mogą odetchnąć z ulgą. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 21 lat, którzy w ostatnim czasie terroryzowali dzielnicę, dokonując podpaleń altan śmietnikowych. Dzięki czujności i współpracy mieszkańców, sprawcy zostali szybko ujęci.

Ochota. Zatrzymanli podpalaczy altan śmietnikowych. Pomogła mieszkanka

Jak informuje asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, patrolowi policjanci udali się na ul. Siewierską po otrzymaniu zgłoszenia o mężczyźnie, który może być odpowiedzialny za serię podpaleń altan śmietnikowych na terenie Ochoty. Na miejscu, dzięki rozpoznaniu przez jedną z mieszkanek, policjanci zatrzymali 19-latka.

„Dzięki czujności jednej z mieszkanek naszej dzielnicy, która rozpoznała mężczyznę, policjanci zatrzymali 19-latka, który po rozpytaniu przyznał się, że podpalił altany śmietnikowe” – relacjonuje asp. Gębczyńska.

Z informacji uzyskanych przez policję wynikało, że sprawca nie działał sam. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość drugiego podpalacza i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Zaskoczony 21-latek, podobnie jak jego wspólnik, przyznał się do winy.

Bezkarny podpalacz grasuje w Ostródzie

Jeden z podpalaczy płacił za pomoc jedzeniem

Zaskakujące okazały się motywy działania sprawców. Jak ustalili policjanci, 21-latek w zamian za pomoc w podpaleniach otrzymywał od 19-latka jedzenie i pieniądze. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Dochodzeniowcy z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu ochockiej komendy skrupulatnie udokumentowali wszystkie zdarzenia związane z podpaleniami, co pozwoliło na przypisanie sprawcom odpowiedzialności za wszystkie czyny. Mężczyźni usłyszeli zarzut zniszczenia mienia i chuligańskiego występku. Sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego.

