Grójec: Kryminalni znaleźli nielegalny arsenał. Szokujące odkrycie policjantów

Mateusz Kobyłka
2025-12-14 18:21

Mazowieccy policjanci dokonali szokującego odkrycia na jednej z posesji w powiecie grójeckim. Podczas przeszukania ujawniono sześć jednostek broni, na które nie było wymaganych zezwoleń, oraz znaczną ilość suszu roślinnego. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 55 i 41 lat. Co takiego kryła posesja w Grójcu? Sprawdź szczegóły!

Grójec: Kryminalni znaleźli nielegalny arsenał. Szokujące odkrycie policjantów

We wtorek, 9 grudnia 2025 roku, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, działając na podstawie uzyskanych informacji, wkroczyli na teren jednej z posesji w powiecie grójeckim. Podejrzewano, że na miejscu mogą znajdować się narkotyki oraz nielegalna broń palna. Wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku i Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, do akcji włączono psy służbowe, wyszkolone do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych i substancji odurzających. W działaniach uczestniczył również biegły z zakresu balistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Broń i narkotyki w powiecie grójeckim. Policja zatrzymała podejrzanych

Podczas przeszukania pomieszczeń, funkcjonariusze natrafili na dużą ilość jednostek broni. Jak informuje Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu, w większości były to repliki i imitacje broni kolekcjonerskiej. Jednak po dokładnej analizie biegłego balistycznego okazało się, że sześć jednostek broni było przechowywanych bez wymaganego zezwolenia. Zostały one natychmiast zabezpieczone przez policję.

Oprócz broni, funkcjonariusze odkryli również ponad 118 gramów suszu roślinnego. Narkotyki ukryte były w metalowym pojemniku, słoiku oraz plastikowej skrzyni.

W związku z odkryciem nielegalnego arsenału i narkotyków, zatrzymano dwóch mieszkańców posesji – mężczyzn w wieku 55 i 41 lat.

Co grozi zatrzymanym za nielegalną broń i narkotyki?

Starszy z zatrzymanych usłyszał zarzuty posiadania broni palnej bez zezwolenia oraz posiadania środków odurzających. Młodszy mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

„Przypominamy, że za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości środków odurzających – nawet do 10 lat więzienia” – informuje Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grójcu, która będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności tego przestępstwa.

GRÓJEC