Ciężko ranna 78-latka leżała na drodze, seniorka zmarła w szpitalu. To on potrącił ją i uciekł!

W poniedziałek, 8 grudnia, w Sokołowie doszło do tragicznego potrącenia rowerzystki.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając ranną 78-latkę, która zmarła w szpitalu.

Policja szybko zatrzymała 53-letniego mieszkańca powiatu gostynińskiego, który usłyszał zarzuty.

Jakie konsekwencje grożą sprawcy?

Sokołów. Potrącił seniorkę i zwiał. Kobieta nie żyje

Było około godz. 15 w miniony poniedziałek (8 grudnia), gdy gostynińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety w Sokołowie, na drodze wojewódzkiej DW 581. Mundurowi natychmiast ruszyli na pomoc. Na miejscu okazało się, że sprawca wypadku zwiał, pozostawiając ciężko ranną starszą kobietę na pewną śmierć. Nim zjawili się ratownicy, funkcjonariusze udzielili poszkodowanej rowerzystce pierwszej pomocy przedmedycznej. Kobieta trafiła do szpitala. Niestety, pomimo walki lekarzy 78-latka zmarła.

Sprawca wypadku złapany

Policjanci z Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi dosyć szybko znaleźli sprawcę wypadku. - Po kilku godzinach pracy funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brał udział Citroën, którym kierował 53-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie – poinformował mł. asp. Paweł Klimek z policji w Gostyninie. - W momencie zatrzymania 53-latek był trzeźwy - dodał.

Nawet 20 lat za kratkami

W piątek, 12 grudnia, Prokuratura Okręgowa w Płocku poinformowała o postawieniu zarzutów 53-latkowi. - Zebrane przez policjantów dowody m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zapisy monitoringu pozwoliły na przedstawienie kierowcy zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia - przekazał prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Jak dodał, Sąd Rejonowy w Gostyninie przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 53-latek najbliższe trzy miesiące spędzi więc w areszcie. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia.

