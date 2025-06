Do zdarzenia doszło w czwartek (26 czerwca) około godziny 20:25. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący czarnym BMW podczas skrętu w prawo nie zauważył rowerzystki, która na zielonym świetle przejeżdżała przez przejazd dla rowerów. Kobieta została potrącona i upadła na jezdnię.

Na miejscu zdarzenia w ciągu kilkunastu sekund pojawili się strażnicy miejscy, którzy patrolowali rejon Woli. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce wypadku radiowozem, aby zapobiec dalszym zagrożeniom.

− Potrącona była przytomna, świadoma, lecz uskarżała się na silny ból biodra, pleców oraz nogi − relacjonują strażnicy miejscy. Funkcjonariusze zadbali o to, by poszkodowana nie ruszała się z miejsca do czasu przyjazdu pogotowia.

Strażnicy miejscy zawiadomili również służby ratownicze i zebrali dane świadków oraz kierowcy BMW. Po około 10 minutach na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, która zabrała poszkodowaną do szpitala. Zebrane przez strażników informacje zostały przekazane policji, która będzie wyjaśniać szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Po rower 34-letniej poszkodowanej zgłosił się jej ojciec, którego o wypadku zawiadomił jeden z sąsiadów. Kobieta miała do pokonania zaledwie 600 metrów do domu.

Sprawę bada policja. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia i analizują zebrane dowody, w tym zeznania świadków. Na podstawie zgromadzonych materiałów będą podejmowane dalsze decyzje w sprawie.

Apel o ostrożność na drodze

W związku z tym zdarzeniem, służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań i przejazdów dla rowerów. Zarówno kierowcy, jak i rowerzyści powinni być czujni i uważnie obserwować otoczenie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Nieostrożność i nieuwaga mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. Przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania zdrowego rozsądku na drodze. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest najważniejsze.

