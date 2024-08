Poważny wypadek rowerzystki w Warszawie. Potrącił ją chłopak ze słuchawkami na uszach

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. Chłopak w słuchawkach potrącił rowerzystkę

Chwila nieuwagi wystarczyła, żeby doprowadzić do tragedii. Rano, 12 sierpnia, patrol VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej w Warszawie zauważył rowerzystkę leżącą obok ścieżki. Kobieta, chociaż przytomna, była poważnie poszkodowana. Uskarżała się na silny ból kręgosłupa na odcinku lędźwiowym, zaczęły drętwieć jej ręce. Z obawy na możliwość uszkodzenia nerwów strażnicy polecili kobiecie by nie zmieniała pozycji i wezwali pogotowie ratunkowe. Po skierowaniu ruchu z dala od kobiety dowiedzieli się co doprowadziło do jej urazu. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Licznik wskazywał aż 55 km/h! Tak pędził hulajnogą po ścieżce rowerowej

"Rowerzystka poinformowała, że do wypadku doszło, gdy po drodze dla rowerów szedł młody chłopak ze słuchawkami na uszach. Mimo, że kobieta dzwoniła młody człowiek nie reagował, a gdy go omijała trącił ją łokciem. W efekcie potrącenia kobieta przewróciła się z rowerem i upadła. Chłopak oddalił się nie udzielając jej pomocy" - przekazali strażnicy miejscy.

Na miejsce przybyło pogotowie i partner poszkodowanej, który zajął się rowerem. Kobieta trafiła do szpitala, a sprawą zajęli funkcjonariusze policji.