Akcja miała miejsce w czwartek (10 kwietnia) rano w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 Stołecznego Towarzystwa Oświatowego im. prof. Jigoro Kano. Dyrekcja zarządziła pilną ewakuację wszystkich osób po tym, jak z piwnicy budynku zaczął unosić się czarny dym i dziwny zapach. – Zgłoszenie wpłynęło po godz. 9. Dotyczyło czarnego dymu, który pojawił się w szkole. W korytarzu znajdowała się nieznana wtedy substancja podgrzana do 400 st. Celsjusza – powiedziała mł. bryg. Artur Laudy ze stołecznej straży pożarnej.

Strażacy ustalili, że była to mieszanina aluminium z żelazem. Mł. bryg. Laudy podkreśla, że do stopienia takiej mieszanki potrzebna jest „hutnicza temperatura”. – To bardzo niecodzienne zdarzenie – przyznaje strażak w rozmowie z „Super Expressem”.

Kto i w jakim celu przyniósł do szkoły roztopiony metal? Czekamy na ustalenia policji. Próbowaliśmy też skontaktować się z dyrekcją szkoły. Do chwili publikacji artykułu nie udało się nam uzyskać komentarza.