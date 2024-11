Zalanował masakrę w swojej szkole. Prokuratura: Chciał zabić 8 osób. Nowe fakty w sprawie Alberta G.

Sprawę Alberta G. szeroko opisywaliśmy na łamach „Super Expressu”. 29 listopada 2023 r. do Zespołu Szkół Zawodowych w Kadzidle Albert G. przyniósł 4 noże, maskę i tabletki z kofeiną. Usiadł w szkolnej ławce. W trakcie godziny lekcyjnej wyszedł na chwilę do łazienki. Gdy ponownie stanął w drzwiach do klasy, przeraził wszystkich. Na twarzy miał maskę, a w ręku wielki nóż. – Wyglądał, jak z horroru – mówił jeden ze świadków wydarzeń. G. zaczął dźgać nożem osoby siedzące najbliżej. Ranił uczennicę i ucznia, potem wybiegł na korytarz. Tam zaatakował kolejnego ucznia i uciekł z budynku.

Teraz prokuratura ujawnia dalsze szczegóły. – W trakcie śledztwa ustalono, że oskarżony od co najmniej 2 tygodni planował zabójstwo co najmniej 8 uczniów szkoły w Kadzidle. Po dokonaniu zabójstwa 18 – letni wówczas oskarżony zamierzał popełnić samobójstwo – przekazała „Super Expressowi” prok Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

O szczegółach możemy przeczytać w obszernym komunikacie: – W dniu 29 listopada 2023r. oskarżony zaczął realizować swój zbrodniczy plan. Zabrał ze sobą do szkoły przygotowane wcześniej 4 noże, czarną maskę i tabletki z kofeiną, które włożył do plecaka. Tego dnia uczniowie klasy, do której uczęszczał młody mężczyzna, brali udział w zajęciach z psychologiem. W spotkaniu uczestniczyły też dwie inne klasy. Spotkanie odbywało się w sali nr 9. Po kilkunastu minutach Albert G. wyszedł z sali i poszedł do toalety. Tam na twarz nałożył maskę, przygotował 3 noże. Plecak z jednym nożem zostawił w toalecie. Około godziny 12.00 gwałtownie wtargnął do klasy. Nożem zaatakował Szymona G., zadając mu cios w okolice szyi. Następnie zaatakował Anastazję K., którą dwukrotnie dźgnął nożem w klatkę piersiową. Uczniowie wpadli w panikę. Zaczęli uciekać. Jeden z uczniów Marcin L. podszedł do Alberta G., a kiedy już odchodził od niego, oskarżony zamachnął się nożem w jego kierunku. Ugodził pokrzywdzonego nożem w plecy 0 informuje prok. Łukasiewicz.

Potem Albert G. wybiegł ze szkoły, przy bramie szkolnej porzucił czarną maskę i uciekł w stronę kompleksu leśnego. W lesie dokonał samookaleczenia, tj. dwukrotnie przeciął sobie szyję oraz ręce. Położył się na ziemi. Tam został znaleziony przez funkcjonariuszy policji, formalnie zatrzymany i przekazany ratownikom medycznym.

Albert G. usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie

Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób i spowodowania cięzkich obrazeń ciała. Podejrzany złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 6-tygodniowa obserwacja psychiatryczna wykazała, że jest zdrowy psychicznie, jednak cierpi na zaburzenia osobowości. W chwili ataku na szkołę był poczytalny.

Za zarzucane Albertowi G. czyny grozi kara minimum lat 10 więzienia lub dożywocie. Przez cały okres trwania śledztwa będzie przebywał w areszcie.