Kontrowersyjne wypowiedzi Maciaka na debacie. "Chiny prowadzą perfekcyjną politykę"

- Pan się martwi o Putina, o jego dobrostan, o jego dobre imię, a ja się martwię o te dzieci, które zostały zamordowane na placu zabaw w Krzywym Rogu kilka dni temu. Pan wie, ile one miały lat? Pan wie, kto to zrobił? Zrobił to Władimir Władimirowicz Putin, którego dobrego imienia teraz pan broni. Niech mi pan powie, czy pan bierze pieniądze od Putina, czy pan to robi jako wolontariusz? […] Władimir Putin ma dzisiaj w kampanii prezydenckiej w Polsce swojego adwokata. Wszyscy państwo nie macie co do tego już dzisiaj chyba żadnych wątpliwości. Jeszcze raz pana pytam: Rosjanie panu płacą, czy jest pan wolontariuszem? – odparł Szymon Hołownia.