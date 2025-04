Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Rafał Trzaskowski zabiera głos: "Zdania nie zmieniam"

Bemowo: Szalona ucieczka złodzieja! Włamał się do auta i skończył w... pustostanie

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Przypominamy historię

W 2017 roku Lech Kaczyński już swoją ulicę w Warszawie miał. Tabliczka z nowym patronem ulicy zawisła w miejscu dzisiejszej Armii Ludowej. Na krótko jednak. Ulica Kaczyńskiego zastąpiła wtedy ul. Armii Ludowej w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Ówczesny wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z PiS pozmieniał nazwy ulic w stolicy przez 47 zarządzeń zastępczych. Wbrew woli Rady Warszawy. Radni sprawę zaskarżyli. Ale ponieważ to nie wstrzymało wykonania zarządzeń – pewnego dnia pracownicy miejskiego systemu informacji zawiesili w Śródmieściu tabliczkę ul. Lecha Kaczyńskiego. Sądy jednak uznały, że nadawanie nazw ulicom, to wyłączna kompetencja Rady Warszawy i uchyliły zarządzenia wojewody. W 2019 r. ul. Armii Ludowej wróciła.

Czy Lech Kaczyński doczeka się ulicy w Warszawie? Prezydent Rafał Trzaskowski znowu gra na zwłokę?

Od tamtej pory do Rady Warszawy nie wpłynął żaden formalny wniosek o upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego. Ani od PiS, ani od Koalicji Obywatelskiej, ani od prezydenta Warszawy. Dlaczego?

PiS oczekuje, że będzie to inicjatywa prezydenta miasta. - Nie było u nas decyzji politycznej by proponować nowy projekt uchwały skazany, przy deklaracjach radnych KO, na odrzucenie. Temat pamięci Lecha Kaczyńskiego nie jest dla nas tematem na jakieś targi polityczne. Dla wszystkich rozsądnie myślących jest oczywiste, że taka ulica powinna być już dawno w Warszawie – mówi nam szef klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura.

Rafał Trzaskowski najpierw mówił, że temat powróci „po wyborach”. Ale po których? Mieliśmy już wybory parlamentarne, do europarlamentu, wybory samorządowe, a teraz wybory prezydenta RP. I w tym tygodniu znów dziennikarze zapytali go „Co z ulicą Lecha Kaczyńskiego?”. - Ja już mówiłem wielokrotnie i zdania nie zmieniam, że moim zdaniem Lech Kaczyński zasługuje na ulicę w Warszawie. Ale decyduje Rada Warszawy – stwierdził Rafał Trzaskowski. A w zdominowanej przez Koalicję Obywatelską radzie miasta dziś woli politycznej do upamiętniania polityka PiS – nie ma. - Może po wyborach – słyszymy znów.

