Pożar mieszkania w Wołominie. Dwie osoby ewakuowane

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-29 20:38

Pożar w jednym z mieszkań bloku przy ul. Błotnej w Wołominie. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Dwie osoby, w tym dziecko, zostały ewakuowane z budynku i objęte pomocą medyczną.

Pożar mieszkania w Wołominie. Dwie osoby ewakuowane

i

Autor: SE/ Archiwum prywatne

W poniedziałek (29.12) w Wołominie doszło do pożaru. O godzinie 19.23 służby otrzymały informację o pożarze w jednym z mieszkań bloku przy ul. Błotnej 23. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Dwie osoby zostały ewakuowane na zewnątrz budynku. Obecnie udzielana jest im pomoc medyczna. Nie mamy informacji o ich stanie zdrowia. Pozostali mieszkańcy bloku ewakuowali się samodzielnie.

"Nie mogli użyć podnośnika"

Na miejscu nadal trwa akcja strażaków. – Przyjechało kilka zastępów straży pożarnej, niestety nie mogli użyć podnośnika, bo przeszkadzały druty... albo napięcia albo światłowodowe. Strażacy przystawili drabinę i strażak zniósł dziecko kilkuletnie, potem pomógł zejść kobiecie – relacjonuje świadek zdarzenia.

Krakowscy policjanci uratowali kobiety z pożaru

Tragiczny pożar na Pradze-Północ. Zwęglone zwłoki w mieszkaniu. Dwie osoby ranne w tym dziecko. Zdjęcia:

Tragiczny pożar na Pradze-Północ. Zwęglone zwłoki w mieszkaniu. Dwie osoby ranne w tym dziecko
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA