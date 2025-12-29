Pożar mieszkania w Wołominie. Dwie osoby ewakuowane

W poniedziałek (29.12) w Wołominie doszło do pożaru. O godzinie 19.23 służby otrzymały informację o pożarze w jednym z mieszkań bloku przy ul. Błotnej 23. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Dwie osoby zostały ewakuowane na zewnątrz budynku. Obecnie udzielana jest im pomoc medyczna. Nie mamy informacji o ich stanie zdrowia. Pozostali mieszkańcy bloku ewakuowali się samodzielnie.

"Nie mogli użyć podnośnika"

Na miejscu nadal trwa akcja strażaków. – Przyjechało kilka zastępów straży pożarnej, niestety nie mogli użyć podnośnika, bo przeszkadzały druty... albo napięcia albo światłowodowe. Strażacy przystawili drabinę i strażak zniósł dziecko kilkuletnie, potem pomógł zejść kobiecie – relacjonuje świadek zdarzenia.

