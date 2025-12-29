Warszawa: Jadłodzielnie ratunkiem po świętach. Podziel się jedzeniem, zamiast wyrzucać

Warszawa walczy z marnowaniem jedzenia. Jadłodzielnie to idealne rozwiązanie po świętach
Okres świąteczny obfituje w kulinarne tradycje i obfite biesiady. Często zdarza się, że przygotowujemy więcej jedzenia, niż jesteśmy w stanie skonsumować. Co zrobić, aby uniknąć marnowania żywności po świętach? W Warszawie idealnym rozwiązaniem są jadłodzielnie, które umożliwiają podzielenie się nadwyżkami z potrzebującymi. Dzięki nim, poświąteczne potrawy mogą trafić na czyjś stół, zamiast wylądować w koszu. Sprawdź, gdzie znajdują się punkty wymiany żywności w twojej okolicy i jak prawidłowo przekazywać jedzenie, aby było bezpieczne i przydatne dla innych.
Każdy Polak w okresie świątecznym marnuje średnio ok. 1,5 kg jedzenia. To ilość, która mogłaby nakarmić wiele osób. W Warszawie, wychodząc naprzeciw temu problemowi, powstała sieć jadłodzielni – ogólnodostępnych i specjalnie oznaczonych lodówek, w których można zostawiać nadwyżki żywności. Dzięki temu inicjatywa ta nie tylko pomaga potrzebującym, ale także promuje ideę niemarnowania jedzenia.
„W jadłodzielniach nie zostawiajmy nadgniłych rzeczy, surowego mięsa, dań z surowymi jajami czy niepasteryzowanym mlekiem” – apelują stołeczni urzędnicy.
Aby jadłodzielnie spełniały swoją funkcję i były bezpieczne dla wszystkich użytkowników, należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim, przekazywane jedzenie powinno być świeże i zdatne do spożycia. Nie należy zostawiać produktów zepsutych, nadgniłych lub takich, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Urzędnicy miejscy podkreślają: „Mogą być nawet te po dacie »najlepiej spożyć przed«, ale mieszczą się w terminie przydatności do spożycia »najlepiej spożyć do«”.
Pakowanie i oznaczanie żywności w jadłodzielni. O czym pamiętać?
Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie pakowanie i oznaczanie przekazywanej żywności. Produkty powinny być szczelnie zapakowane w czyste opakowania. W przypadku domowych wyrobów konieczne jest dodanie etykiety z informacją o składzie oraz dacie przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale powinny być szczelnie zamknięte, aby zachować świeżość i uniknąć zanieczyszczeń.
Gdzie znaleźć jadłodzielnie w Warszawie? Sprawdź mapę!
Na stronie um.warszawa.pl dostępna jest mapa oraz pełna lista adresów, pod którymi znajdują się jadłodzielnie w różnych dzielnicach Warszawy. Dzięki temu każdy mieszkaniec może łatwo znaleźć najbliższy punkt wymiany żywności i podzielić się swoimi poświątecznymi zapasami. To proste rozwiązanie, które pozwala uniknąć marnowania jedzenia i jednocześnie pomóc innym. Poniżej zamieszczamy adresy jwarszawskich jadłodzielni oraz mapę.
Bemowo
- Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, Bemowskie Centrum Kultury, ul. Rozłogi 18, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:45-15:00 na parterze budynku przy szatni i recepcji.
Białołęka
- Ryneczek Poraje, ul. Porajów 1, lodówka i regał, czynne całodobowo.
- Noclegownia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Kupiecka 15, lodówka i regał, czynne całodobowo. Jadłodzielnia powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.
Bielany
- Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, lodówka i regał, czynne całodobowo.
- Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, ul. J. Conrada 6, lodówka i regał, przed wejściem głównym do pływalni, czynne całodobowo.
- ul. Wolumen 3, przy ogrodzeniu na terenie Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa, lodówka i regał, czynne całodobowo.
Mokotów
- Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. J.P. Woronicza 44a, lodówka i regały, czynne codziennie 8:00-20:00.
- Bazar Lotników, pawilon 136, al. Lotników 1, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 7:00-19:00; sob.: 8:00-14:00.
- Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Czarnomorska 11, stół, czynne całodobowo.
- Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Barcelońska 1, szafka i regał, czynne całodobowo.
- Fundacja Rozwoju Kinematografii, w lokalu Pół na Puł, na rogu ul. Puławskiej 20 oraz ul. Narbutta 2, lodówka, szafka i słoikodzielnia. Czynne pon.: 9:00-20:00, wt.-czw.: 9:00-21:00, pt.: 9:00-23:00, sob.: 8:30-23:00, niedz.: 8:30-20:00.
- OCH Dzielnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, szafka i lodówka, czynne codziennie: 15:00-19:00.
- ul. Grójecka 97, przy Zieleniaku, lodówka, czynna całodobowo.
- Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2D, wejście od strony CeNT, na parterze, należy kierować się strzałkami. Lodówka i szafka, czynne pon.-sob.: 8:00-20:00.
- Fundacja Rozwoju Kinematografii, w Dzielni Mokotów, ul. Czerniakowska 73/79, lodówka i szafka, czynne wt-sob.: 10:00-16:00
Praga-Południe
- Dom Studencki nr 3, ul. Kickiego 12, lodówka, czynna całodobowo.
- ul. Zakopiańska 21, szafka w ogrodzeniu, czynna całodobowo.
- Miejsce Akcji PACA 40, ul. M. Paca 40, lodówka i szafka, czynne pon.-śr.:14:00-20:00; czw.-sob.:10:00-16:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiatraczna 11, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 8:00-16:00.
- Dzielnia Saska Kępa, ul. Berezyńska 27, lodówka i szafka. Czynne pon.-śr.:10:00-14:00, czw.-pt.:16:00-20:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 12:00-16:00.
- Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31. Na parterze obok biblioteki. Lodówka i szafka, czynne codziennie 6:00-22:00, z wyjątkiem dni świątecznych.
Rembertów
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, szafka, czynna całodobowo.
Śródmieście
- Centrum Pomocy Społecznej, ul. Twarda 1, lodówka i regał, czynne pon.-pt.: 8:00 -16:00.
- Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na parterze, ul. Karowa 18, lodówka i szafka, czynne codziennie 7:00-21:30.
- Jadłodzielnia przy Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wejście od ul. Elektrycznej, ul. Tamka 4a, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- ul. Dobra 56/66, w wejściu do pasażu handlowego w BUW-ie (wejście od strony ogrodu), lodówka i szafka, czynne pon.-sob.: 8:00-22:00, niedz.: 15:00-20:00
- Fundacja Rozwoju Kinematografii, w Dzielni Jazdów, Zaczarowany ogród, ul. Jazdów 3/17, lodówka i szafka, czynne wt-sob.: 10:00-16:00
Targówek
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wincentego 85, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 2, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
Ursynów
- Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Miejsce Aktywności Lokalnej „Kłobucka”, ul. Kłobucka 14, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- ul. Nugat 4, za sklepem Warus, szafka, czynna całodobowo.
Wawer
- Caritas, ul. Izbicka 7, trzy lodówki, jedna wyłączona, czynne całodobowo.
- Targowisko Falenica, ul. Trocinowa 1, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- ul. Korkowa 119/123 (przy aptece DOZ), lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Klub Sportowy ZWAR, ul. Pożaryskiego 10, lodówka, umieszczona w ogrodzeniu, czynna całodobowo.
- Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, na parkingu, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
Wesoła
- Przedszkole Domek Wesoła, na tyłach przedszkola, ul. Orzechowa 1, szafka i lodówka, czynne całodobowo.
Wilanów
- ul. Wiertnicza 33, pętla autobusowa na rogu ul. Przyczółkowej i al. Wilanowskiej, przy budynku ekspedycji ZTM, lodówka i regał, czynne całodobowo.
Włochy
- Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rejonowa 6/8, lodówka i regał, czynne wt.-pt.:12:00-20:00.
Wola
- SOdON, ul. Kolska 2/4, lodówki i regał, czynne codziennie 5:00-22:00.
- Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, wejście przez ogród, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 9:00-20:00; sob.: 12:00-17:00.
Żoliborz
- Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8, na tyłach budynku, lodówka i regał, czynne całodobowo.