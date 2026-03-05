Trzech nastolatków z Warszawy oskubało emeryta z 25 tys. złotych. W tle hurtowa ilość narkotyków

Trzech młodych mężczyzn w wieku 17 i 15 lat jest podejrzanych o oszustwo na tzw. „policjanta”, w wyniku którego 89-letni senior stracił znaczną sumę pieniędzy. Sprawcy zostali zatrzymani w mieszkaniu, gdzie odzyskano część skradzionej gotówki. Co więcej, podczas przeszukania policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków.

Senior uwierzył w fałszywą akcję

Do 89-letniego mieszkańca Bemowa zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Poinformował seniora o rzekomej akcji policyjnej, twierdząc, że jego oszczędności zgromadzone w banku są zagrożone. Według oszusta pracownicy banku mieli współpracować z przestępcami.

„Mężczyzna przekonany, że rozmawia z funkcjonariuszem, nieświadomy całej sytuacji, zgodnie z instrukcją rzekomego policjanta, pojechał do banku” – relacjonuje nadkom. Marta Sulowska z KSP.

Senior został uprzedzony, aby „nie zdradzić akcji”. W jednym z banków wypłacił 25 tys. zł, które następnie przekazał mężczyźnie na hasło „kurier”. Później udał się do następnej placówki bankowej, by wypłacić kolejną sumę. Wtedy interweniowali prawdziwi policjanci.

Zatrzymanie i narkotyki w mieszkaniu

Oszuści nie zadbali o to, by zatrzeć ślady. Stróże prawa szybko ustalili ich tożsamość i weszli do jednego z mieszkań w Śródmieściu. Zatrzymano dwóch 17-latków oraz... 15-latka. Podczas akcji odzyskano część skradzionych pieniędzy.

- Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli narkotyki w znacznych ilościach, łącznie ponad 200 gramów marihuany i mefedronu. Ustalili, że zatrzymany 17-latek był wcześniej kilkukrotnie poszukiwany do ośrodków wychowawczych - dodaje nadkom. Sulowska.

Trzeciego z podejrzanych zatrzymano na Targówku.

Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa, których mieli dopuścić się wspólnie i w porozumieniu. Nieletni odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla dwóch 17-latków, natomiast 15-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

