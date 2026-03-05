Podczas zatrzymania był skąpany we krwi. Wkrótce trafi przed sąd. Jest akt oskarżenia po zabójstwie ratownika

W 2025 roku w Siedlcach ratownik medyczny został śmiertelnie ugodzony nożem przez pacjenta.

Sprawca, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników po tym, jak sam wezwał pomoc medyczną.

Na początku marca br. prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Adamowi Cz., grozi mu nawet dożywocie.

Krwawe zabójstwo ratownika w Siedlcach

Adam Cz. lubił wypić. Potwierdzają to zarówno sąsiedzi, jak i biegli psychiatrzy. Nie inaczej było 25 stycznia 2025 roku. 59-latek wieczorową porą "wychylił kielicha". Źle się poczuł, zachwiał i rozbił głowę. Polała się krew. I właśnie dlatego do bloku przy ulicy ul. Sobieskiego 2 w Siedlcach zadysponowano ZRM.

Po przybyciu na miejsce ratownicy medyczni, Cezary L. i Mateusz M. (28 l.), powiedzieli Adamowi, że muszą zabrać go do szpitala na opatrzenie rany. Cz. wszczął awanturę i sięgnął po nóż, którym zaczął dźgać 64-latka w klatkę piersiową. Młodszy kolega ruszył na ratunek. Sam został ranny.

Pani Katarzyna (45 l.) mieszkająca naprzeciwko lokalu, w którym doszło do tragedii, zdecydowała się opowiedzieć o przebiegu wieczoru.

- Byłam tego wieczoru z mężem w domu. Usłyszeliśmy na klatce awanturę i wtedy wybiegł mąż, a ja za nim. Drzwi sąsiedniego mieszkania były otwarte i słychać było krzyki. Mąż wszedł do środka i zobaczył, że znany nam Adam C. macha nożem, a na podłodze leży ratownik. Drugi z pokrwawioną ręką usiłował obezwładnić Adama. Wtedy mąż dopadł do napastnika i obezwładnił go – mówiła "SE" sąsiadka. – Gdyby nie on ten furiat mógł zabić drugiego ratownika. Zaraz przyjechała policja i zajęła się Adamem C. Podjęto reanimację tego pierwszego, która trwała ponad pół godziny. Następnie zabrano go do karetki. Po kilku godzinach dowiedziałam się, że nie żyje.

Pokój Zbrodni - atak na ratownika

Zmarł dobry człowiek, ratownik z pasją

Pomimo podjętej reanimacji, Cezary L. zmarł. Był doświadczonym ratownikiem medycznym ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej. Mieszkał w Rakowiskach.

Pan Jan Kryński (67 l.), sąsiad Cezarego, nie krył smutku po utracie przyjaciela.

– Czarka znam ponad dwadzieścia lat. Razem po przeciwnych stronach ulicy zbudowaliśmy domy – opowiada. – On mieszkał z żoną Urszulą, a ich jedyna córka w Warszawie. Często z nim rozmawiałem. Kilka tygodni temu weszliśmy na temat śmierci. Nie wiadomo dlaczego Czarek podjął ten temat. Myślę, że wtedy już coś już przeczuwał. Powiedział mi dosłownie: "Wiesz Janek, gdybym zmarł, to chciał bym być skremowany". Nie wiem, po co to mówił, ale później pomyślałem, że może był w jakimś stresie. Teraz będzie nam go brakowało, bo to dobry człowiek. Podzieliłby się ostatnią kromką chleba – pokazuje dom sąsiada.

Zatrzymanie Adama Cz.

Podczas zatrzymania przez policję Adam Cz. był skąpany we krwi. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie dwa promile alkoholu. Zanim śledczy mogli go przesłuchać, najpierw musiał wytrzeźwieć i zostać opatrzony.

- Adam Cz. był 3-krotnie przesłuchiwany w niniejszej sprawie. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów wskazując przy tym, iż nie pamięta zdarzenia z udziałem ratowników medycznych - przekazał prok. Bartłomiej Świderski.

Był pijany, ale poczytalny

Adam Cz. został skierowany na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Po jej zakończeniu biegli sporządzili opinię, w której nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano natomiast zespół uzależnienia od alkoholu. Zdaniem biegłych w chwili popełniania zarzucanych mu czynów Adam Cz. miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia. W opinii wskazano również na wysokie ryzyko ponownego popełnienia przez niego podobnych czynów w związku z uzależnieniem.

- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach na podstawie zebranych w śledztwie dowodów zarzucił Adamowi Cz. popełnienie dwóch czynów - zarzut zabójstwa ratownika medycznego Cezarego L oraz zarzut usiłowania zabójstwa drugiego z ratowników medycznych Mateusza M., które to czyny popełnił w zamiarze bezpośrednim oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie – podczas niesienia mu pomocy przez pokrzywdzonych, o którą to pomoc sam oskarżony poprosił - informuje prokuratura.

4 marca do sądu został skierowany akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywocia.