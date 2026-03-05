Zatrważające dane o zdrowiu polskich kobiet. Badanie ujawniło mnóstwo problemów

Akcja "Biustowniczki" po raz kolejny wyrusza w Polskę, oferując bezpłatne badania USG piersi dla kobiet w wieku 18-35 lat, które nie są objęte państwowymi programami profilaktycznymi. Badania odbędą się w galeriach handlowych w 9 miastach Polski w marcu, kwietniu i maju 2026 roku.

Badania są realizowane w godzinach 10-20, bez skierowania i rejestracji, a wyniki dostępne są od razu. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia ginekologicznego i raka piersi, który wcześnie wykryty daje większe szanse na wyleczenie.

Z badań wynika, że 83 proc. Polek uważa zdrowie ginekologiczne za temat tabu, a wiele kobiet unika wizyt u lekarza ze względu na strach, wstyd lub brak czasu i środków finansowych, często szukając informacji w Internecie. W 2025 roku w ramach akcji "Biustowniczki" wykonano 2849 badań, wykrywając zmiany u 344 kobiet, z czego 41 wymagało pilnej konsultacji.

Rak nie pyta o wiek

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia każdego roku w Polsce raka piersi diagnozuje się u około 20 tysięcy kobiet. We wczesnym etapie ta choroba najczęściej nie daje żadnych objawów, a jednocześnie to właśnie wczesne wykrycie zwiększa szanse na pełne wyleczenie. Niestety, kobiety poniżej 36. roku życia nie są objęte państwowymi programami badań przesiewowych.

Odpowiedzią na tę lukę jest inicjatywa "Biustowniczki" realizowana przez Fundację Nie Warto, którą już po raz drugi wspiera Santander Consumer Bank - partner strategiczny akcji.

Zdrowie ginekologiczne kobiet? Ciiiiii…. To temat tabu!

Santander Consumer Bank zdecydował się zbadać podejście Polek do zdrowia ginekologicznego. Zlecone przez niego badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2025 r. na grupie 1000 kobiet. Wyniki są zatrważające. W raporcie „Bezwstydnie zdrowe” możemy przeczytać, że:

69 proc. Polek uważa, że dostęp do badań ginekologicznych jest utrudniony

32 proc. kobiet przyznaje, że zdarzyło im się przełożyć wizytę u lekarza przez strach o chorobę

83 proc. Polek uważa, że zdrowie ginekologiczne to temat tabu

57 proc. kobiet rzadko rozmawia o zdrowiu ginekologicznym z innymi

39 proc. kobiet robi samobadanie piersi, ale nie jest pewna czy dobrze

20 proc. Polek odwołało wizytę z powodu wstydu lub obawy przed oceną

Również inne zlecone przez Santander Consumer Bank badanie sondażowe, które z kolei wykonano w styczniu 2024 r. wykazało, jak wiele jest to zrobienia w kwestii zdrowia kobiet. Wzięło w nim udział 1000 kobiet z Polski w wieku 18-35 lat. Wynika z niego, że:

36 proc. kobiet w wieku 18-35 lat nigdy nie robiło USG piersi

51 proc. kobiet przed 36 rokiem życia, które chodzą do ginekologa korzysta wyłącznie z prywatnych wizyt

67 proc. ankietowanych, które korzystają z prywatnych wizyt u ginekologa twierdzi, że robi to dlatego, że można dostać się do lekarza szybciej niż na NFZ

Dlaczego Polki tak rzadko wykonują USG piersi?

Z udostępnionych przez Santander Consumer Bank danych wynika, że:

47 proc. nie bada się częściej, ponieważ nic ją nie boli, więc nie widzi takiej potrzeby

28 proc. podaje a powód długie kolejki na NFZ i brak funduszy na prywatną wizytę

23 proc. uważa, że nie ma na to czasu

15 proc. boi się wyniku badania

12 proc. wstydzi się rozbierać przed lekarzem

10 proc. nie ma pieniędzy na ewentualne leczenie

Szukamy pomocy w internecie

Niepokojący jest również fakt, że coraz częściej kobiety zamiast pójść po konsultację do specjalisty, szukają informacji i diagnozy w internecie. Według wyników tegorocznego badania zleconego przez Santander Consumer Bank „Objawy w sieci”, co czwarta Polka, zamiast udać się do ginekologa, poszukuje informacji o swoim problemie zdrowotnym w Internecie. Prawie połowa z nich, bo aż 49 proc., ocenia w ten sposób, czy objawy wymagają wizyty.

Poważnym zagrożeniem są także pseudoeksperci, na których można natrafić w sieci. Propagowane przez nich treści, w skrajnych przypadkach, mogą wpływać na decyzje o dalszej diagnostyce. W tym kontekście szczególnie martwiący jest fakt, że aż 53 proc. badanych kobiet przyznaje, że nie potrafi do końca oceniać rzetelności informacji o z zdrowiu ginekologicznym, znalezionych online.

"Biustowniczki" ruszają w Polsce. Zbadaj się za darmo!

Wiosną po raz kolejny "Biustowniczki" wyruszają w Polskę, by ułatwić kobietom w wieku 18-35 lat diagnostykę w kierunku raka piersi.

- Kobiety w wieku od 18 do 35 lat pozostają poza systemowymi programami profilaktyki raka piersi, mimo że regularne badania są dla ich zdrowia tak samo ważne, jak dla starszych pokoleń. Właśnie dlatego Santander Consumer Bank już po raz trzeci wspiera akcję „Biustowniczki”, aby ułatwiać młodym Polkom dostęp do bezpłatnych badań i rzetelnej wiedzy oraz budować świadomość, że profilaktyka to nie przymus i przykry obowiązek, a inwestycja w przyszłość - mówi Magdalena Grzelak, rzeczniczka prasowa z Santander Consumer Banku.

"Biustowniczki" odwiedzą aż 9 polskich miast. Mobilne punkty diagnostyczne pojawią się w popularnych galeriach handlowych, a badania prowadzone będą przez doświadczony personel medyczny według następującego harmonogramu:

Wrocław – 6-7 marca, CH Galeria Dominikańska

Katowice – 14 marca, Galeria Katowicka

Łódź – 21 marca CH Tulipan

Warszawa – 28-29 marca, G City Promenada

Bydgoszcz – 11 kwietnia, CH Focus

Białystok –18 kwietnia, G City Biała

Kraków – 25-26 kwietnia, Galeria Bronowice

Gdańsk – 9 maja, Galeria Przymorze

Bytom – 16 maja, G City Plejada

Warszawa – 23 maja, G City Targówek

Co ważne, by się przepadać, nie trzeba mieć ze sobą skierowania ani się rejestrować. Wystarczy przyjść w godzinach 10-20. Wyniki badań są dostępne od razu. Organizatorki wydarzenia zastrzegają jednak: „Nie zbadamy Cię, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, masz więcej niż 35 lat (rocznikowo), jesteś w trakcie leczenia hormonalnego ukierunkowanego na procedurę in vitro lub leczenie niepłodności i jeśli masz założone kolczyki w sutkach (wyjmij je w dniu poprzedzającym badanie)”. Jak dodają, antykoncepcja hormonalna nie jest przeciwwskazaniem.

To nie liczby, to świadectwo

Warto dodać, że w minionym roku w ramach akcji "Biustowniczki" wykonano aż 2849 bezpłatnych badań USG piersi dla kobiet w wieku 18–35 lat. U 344 uczestniczek wykryto zmiany, a 41 z nich wymagało pilnej konsultacji ze specjalistą. Dodatkowo 1689 pań nauczyło się prawidłowego samobadania piersi.

To nie tylko liczby. To świadectwo, że regularna profilaktyka naprawdę ma znaczenie i nie warto odkładać zdrowia na później.

