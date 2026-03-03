Zamiast planować przyszłość, walczyła o życie. Nie żyje 17-letnia Małgosia z Józefowa

Walka Małgosi z chorobą nowotworową

Była pełną energii, uśmiechniętą nastolatką. Śpiewała, tańczyła, występowała w musicalach i zarażała innych swoją radością. Jeszcze niedawno występowała na scenie w musicalu. A teraz żegnamy Małgosię z Józefowa, dziewczynę, która przez długie miesiące dzielnie walczyła z ciężką chorobą nowotworową.

W kwietniu zeszłego roku jej rodzice pisali dramatycznie: „nie tracimy nadziei, ale potrzebujemy waszego wsparcia”. Wszystko zaczęło się od silnych bólów głowy.

− W miesiąc życie naszej rodziny dramatycznie się zmieniło. U naszej córki Gosi wykryto złośliwy nowotwór mózgu. Zamiast spokojnie wchodzić w dorosłość, musi zmierzyć się z okrutną chorobą − pisali zrozpaczeni rodzice.

Badania nie pozostawiły złudzeń. − Do niedawna wydawało się, że Gosia jest zdrową nastolatką. Skarżyła się jednak na silne bóle głowy, dlatego skonsultowaliśmy się z lekarzem. Po wykonaniu rezonansu głowy stwierdzono ostre wodogłowie nadnamiotowe i guz zrostu międzywzgórzowego. Nie mogliśmy w to uwierzyć − relacjonowali. Dziewczyna trafiła na oddział neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przeszła operację. Diagnoza była druzgocąca: glejak o dużej złośliwości.

− Potrzebny był kolejny rezonans, który uwidocznił zakres nacieku nowotworowego obejmujący oba wzgórza, tylną część podwzgórza i śródmózgowie. Neurochirurdzy stwierdzili, że póki co nie da się go bezpiecznie usunąć − pisali rodzice. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie − chemioterapia, planowana radioterapia, leczenie wspomagające, rehabilitacja.

Wsparcie lokalnej społeczności

W tej nierównej walce Małgosia nie była sama. Wsparła ją nie tylko rodzina, ale także setki mieszkańców Józefowa i okolic. Organizowano zbiórki, koncerty i wydarzenia charytatywne. Rodzina apelowała: − Jeszcze raz prosimy o pomoc w tych trudnych chwilach. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie zbiórki. Razem dla Małgosi!

Niestety, mimo ogromnej determinacji, wysiłku lekarzy i wsparcia tak wielu osób, 17-letnia Małgosia przegrała walkę z chorobą. Zmarła w niedzielę rano (1 marca).

Uroczystości pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek (5 marca) o godzinie 12 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Michalinie (ul. Kasprowicza 2, róg ul. Dobrej). Po mszy trumna zostanie złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu w Józefowie. Rodzina będzie wdzięczna wszystkim, którzy zechcą tego dnia towarzyszyć Małgosi w jej ostatniej drodze.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia. W pamięci bliskich i mieszkańców Małgosia pozostanie jako osoba pełna światła, pasji i marzeń.

