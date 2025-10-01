Nastolatek i matka z zarzutami o narkotyki. Poszła zbierać pomidory, nakryli ją z półtorametrową "maryśką"

Narkotyki w tubie po chipsach

Akcja rozpoczęła się w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Tam, w jednym z domów, wkroczyli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego płońskiej komendy. Mieli informacje, że 17-latek może mieć coś na sumieniu. I nie pomylili się!

Policjanci znaleźli w pokoju chłopaka marihuanę. Narkotyki ukryte były w tubie po chipsach.

- Nastolatek zaprzeczał, ale w czasie przeszukania w jego pokoju policjanci znaleźli w tubie po chipsach szklany słoik z marihuaną oraz wagę elektroniczną – relacjonuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Matka próbowała ukryć gigantyczną konopię

To jednak nie koniec zaskoczeń. Podczas gdy policjanci zajmowali się synem, matka chłopaka, 33-latka, zaczęła się dziwnie zachowywać. Nagle pobiegła do szklarni "zbierać pomidory". Okazało się, że kobieta próbowała ukryć ponad półtorametrowy krzew konopi indyjskich.

Tłumaczyła się, że roślina nie jest jej, tylko sąsiada. Policja zabezpieczyła również przedmiot przypominający broń palną, który zostanie poddany ekspertyzie.

W sprawie przesłuchano również 34-letniego sąsiada. Mężczyzna oświadczył, że doglądał rośliny razem z ojcem nastolatka. Krzew zostanie teraz przebadany pod kątem zawartości THC.

Co grozi zatrzymanym?

17-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków.

Jego matka również została zatrzymana.

Sąsiad jest na razie przesłuchiwany.

„W zależności od wyników analizy podjęte zostaną dalsze decyzje” – dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

23-latek wpadł z marihuaną w Płońsku

Tego samego dnia, wieczorem, w Płońsku wpadł kolejny amator narkotyków. Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta na ul. Grunwaldzkiej. Mężczyzna był bardzo nerwowy, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Podczas kontroli okazało się, że miał przy sobie foliowy woreczek z marihuaną.

„Podczas kontroli w jego kurtce znaleziono foliowy woreczek z marihuaną. 23-latek również trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut posiadania narkotyków” – podaje policja.

Wszyscy zatrzymani muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za posiadanie środków odurzających grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.