Ukrywał się jak wampir! Po 19 latach wpadł w ręce policji

Zuzanna Sekuła
2025-10-01 9:53

Po 19 latach policja dopadła 60-letniego bandziora, który niczym wampir prowadził nocny tryb życia, by uniknąć sprawiedliwości. Poszukiwany za brutalne rozboje z użyciem broni palnej, mężczyzna został zakuty w kajdanki podczas akcji z udziałem kontrterrorystów.

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Wieloletnia obława zakończona sukcesem

W czwartek, 25 września, na terenie powiatu przasnyskiego rozegrały się sceny jak z filmu akcji. Policjanci i kontrterroryści wspólnymi siłami zatrzymali 60-letniego przestępcę. Mężczyzna był poszukiwany od 2006 roku na podstawie dwóch listów gończych, rozszerzonych o Europejskie Nakazy Aresztowania. Zarzuty? Rozboje z użyciem broni palnej, dokonane na początku XXI wieku!

Jak wampir unikał światła dziennego!

Przez prawie dwie dekady 60-latek skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Jak to robił? Zerwał wszelkie kontakty rodzinne i towarzyskie, a przede wszystkim – prowadził nocny tryb życia. Niczym wampir unikał światła dziennego, minimalizując ryzyko schwytania. 

Wpadka w Przasnyszu

Mimo jego sprytu i ostrożności, w końcu nadszedł dzień zapłaty. Dzięki żmudnej pracy operacyjnej, policjanci namierzyli kryjówkę bandziora w jednym z domów w powiecie przasnyskim. Akcja zatrzymania była dynamiczna i skuteczna. Teraz zatrzymany czeka w areszcie na dalsze postępowanie.

Co mu grozi?

Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 60-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. 

