Ukrywał się jak wampir! Po 19 latach wpadł w ręce policji

Wieloletnia obława zakończona sukcesem
W czwartek, 25 września, na terenie powiatu przasnyskiego rozegrały się sceny jak z filmu akcji. Policjanci i kontrterroryści wspólnymi siłami zatrzymali 60-letniego przestępcę. Mężczyzna był poszukiwany od 2006 roku na podstawie dwóch listów gończych, rozszerzonych o Europejskie Nakazy Aresztowania. Zarzuty? Rozboje z użyciem broni palnej, dokonane na początku XXI wieku!
Jak wampir unikał światła dziennego!
Przez prawie dwie dekady 60-latek skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Jak to robił? Zerwał wszelkie kontakty rodzinne i towarzyskie, a przede wszystkim – prowadził nocny tryb życia. Niczym wampir unikał światła dziennego, minimalizując ryzyko schwytania.
Wpadka w Przasnyszu
Mimo jego sprytu i ostrożności, w końcu nadszedł dzień zapłaty. Dzięki żmudnej pracy operacyjnej, policjanci namierzyli kryjówkę bandziora w jednym z domów w powiecie przasnyskim. Akcja zatrzymania była dynamiczna i skuteczna. Teraz zatrzymany czeka w areszcie na dalsze postępowanie.
Co mu grozi?
Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 60-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.
