Ukrywał się jak wampir! Po 19 latach wpadł w ręce policji

Wieloletnia obława zakończona sukcesem

W czwartek, 25 września, na terenie powiatu przasnyskiego rozegrały się sceny jak z filmu akcji. Policjanci i kontrterroryści wspólnymi siłami zatrzymali 60-letniego przestępcę. Mężczyzna był poszukiwany od 2006 roku na podstawie dwóch listów gończych, rozszerzonych o Europejskie Nakazy Aresztowania. Zarzuty? Rozboje z użyciem broni palnej, dokonane na początku XXI wieku!

Jak wampir unikał światła dziennego!

Przez prawie dwie dekady 60-latek skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Jak to robił? Zerwał wszelkie kontakty rodzinne i towarzyskie, a przede wszystkim – prowadził nocny tryb życia. Niczym wampir unikał światła dziennego, minimalizując ryzyko schwytania.

Zabiła ukochanego Tomka jak wampira Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wpadka w Przasnyszu

Mimo jego sprytu i ostrożności, w końcu nadszedł dzień zapłaty. Dzięki żmudnej pracy operacyjnej, policjanci namierzyli kryjówkę bandziora w jednym z domów w powiecie przasnyskim. Akcja zatrzymania była dynamiczna i skuteczna. Teraz zatrzymany czeka w areszcie na dalsze postępowanie.

Co mu grozi?

Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 60-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.