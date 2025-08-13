Uśmiechnięty lider gangu w rękach policji. 36-latek wpadł po latach

Szef dopalaczowej mafii w rękach policji! 36-latek zatrzymany w Warszawie po latach ukrywania się

Zatrzymany 36-latek był poszukiwany w związku z przestępstwami, jakich miał się dopuścić w latach 2016-2019. Działał na terenie Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska i innych miast Polski.

− Jego przestępcza działalność polegała na kierowaniu wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych (dopalaczy), czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób − informuje w opublikowanym komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Mężczyzna, działając wspólnie z innymi członkami grupy, oferował dopalacze do sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego.

Zatrzymanie i dalsze kroki policji. Jakie zarzuty usłyszy mężczyzna?

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i zatrzymali go w Warszawie. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, nie przebywał w miejscu zamieszkania i mimo wcześniejszych podejmowanych prób nie został zatrzymany.

Zgodnie z decyzją sądu, 36-latek trafił do zakładu karnego. Tam będzie oczekiwał na dalsze czynności w ramach prowadzonego postępowania. Prokuratura Okręgowa w Łodzi planuje przedstawić mu zarzuty karne związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą i wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych.

Czym są dopalacze i jakie skutki niesie za sobą ich zażywanie?

Dopalacze to potoczna nazwa różnych substancji psychoaktywnych, które mają na celu wywoływanie efektów podobnych do narkotyków. Mogą mieć formę tabletek, proszków, suszu roślinnego lub płynów i często są sprzedawane jako „legalne” lub „naturalne” produkty, mimo że zawierają syntetyczne związki chemiczne o silnym działaniu na układ nerwowy.

Są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ mogą powodować poważne zatrucia, uszkodzenia mózgu, serca, wątroby, a nawet prowadzić do śmierci.

Ich działanie bywa gwałtowne i nieprzewidywalne, a skutki uboczne − takie jak halucynacje, agresja, utrata przytomności czy problemy z oddychaniem − mogą pojawić się już po niewielkiej dawce. Dodatkowo, ze względu na brak kontroli jakości i nieustanne zmiany składu, leczenie zatruć dopalaczami jest trudne, a lekarze często nie wiedzą, jakie substancje znajdują się w organizmie poszkodowanego.