Zatrzymał volvo na lewym pasie trasy S7. Chwilę później wjechało w niego bmw. Jest nagranie z wypadku

Mateusz Kobyłka
2025-12-17 15:33

Nowe fakty w sprawie wypadku na trasie S7. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać monet wypadku oraz to, co działo się kilka minut wcześniej. Obok kierowcy, który zatrzymał na lewym pasie trasie swoje volvo przez kilka minut przejeżdżają samochody. Nikt jednak nie reaguje aż do chwili zderzenia.

Wracamy do dramatycznego wypadku na trasie S7 w okolicach Piaseczna. We wtorek (16 grudnia) po godz. 15 osobowe bmw z wielką siłą uderzyło w stojące na trasie volvo. – Około godziny 15.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w pobliżu miejscowości Nowa Wola na trasie S7 w kierunku Warszawy. Kierujący samochodem marki Volvo z niewyjaśnionych przyczyn zatrzymał pojazd na lewym pasie. Kierowca osobowego auta marki BMW uderzył w tył pojazdu. Kierujący vovlo trafił do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, policjanci kierują ruch na objazdy – powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Gontarek z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Na nagraniu z kamery przemysłowej widać, jak srebrne volvo staje na lewym pasie. Kierowca nie włącza świateł awaryjnych. Po kilku senundach  przejeżdżają obok dwa policyjne radiowozy. Po dwóch minutach postoju w tył stojącego samochodu uderza czarne bmw.

Siła uderzenia jest ogromna. Tył najechanego auta unosi się, a rozbite bmw sunie po jezdni przez wiele metrów. Dopiero wted yzatrzymują się pierwsi kierowcy. Po chwili tworzy się korek.

S7
PIASECZNO