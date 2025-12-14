13-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Kierowca bmw popełnił poważny błąd

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-14 21:55

Niebezpieczne zdarzenie w Mrągowie na Mazurach. 53-letni kierowca bmw nie ustąpił pierwszeństwa 13-letniej pieszej. Dziewczynka trafiła do szpitala.

Potrącenie 13-latki na przejściu dla pieszych w Mrągowie

W niedzielę (14 grudnia) po godz. 17 przy ul. Olsztyńskiej w Mrągowie doszło do potrącenia 13-letniej dziewczynki na przejściu dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 53-letni mężczyzna, mieszkaniec Biskupca, kierując osobowym bmw, nie ustąpił pierwszeństwa 13-letniej dziewczynce znajdującej się na przejściu dla pieszych i doprowadził do jej potrącenia.

Dziewczynka trafiła do szpitala na badania. Kierowca bmw był trzeźwy. Na wskazanym odcinku drogi ruch odbywa się wahadłowo. Jeden pas jezdni jest zablokowany.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

