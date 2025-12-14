Mazury jak Zakopane? Sensacyjna historia skoczni narciarskiej w Wilkasach

Zimowe sporty na Mazurach to nie tylko żeglarstwo – region ten ma zaskakującą historię związaną ze skokami narciarskimi.

Prawie 100 lat temu w Wilkasach koło Giżycka powstała skocznia narciarska Pruzzenschanze, goszcząca nawet mistrzostwa Prus Wschodnich.

Odkryj, dlaczego w Krainie Tysiąca Jezior zdecydowano się na budowę obiektu do sportów zimowych i jaki był jego los po II wojnie światowej.

Obecnie żeglarze czekają do wiosny, aby w 2026 r. rozpocząć kolejny żeglarski sezon na Mazurach. Lada dzień początek kalendarzowej zimy, więc przypominamy zapomnianą historię sportów zimowych w Krainie Tysiąca Jezior.

W sezonie 1930/1931 w dzisiejszym Giżycku (dawniej Lötzen) powołano do życia Lötzener Skivereinigung. To narciarskie stowarzyszenie, którego celem był rozwój sportów zimowych na terenie dzisiejszego woj. warmińsko-mazurskiego. Wtedy była to część Niemiec.

Jak czytamy w artykule na stronie mazury24.eu., „pierwsza, niewielka skocznia treningowa powstała w Lesie Miejskim”. Młodzi skoczkowie, skaczący niemal 100 lat temu potrzebowali jednak większego i bardziej profesjonalnego obiektu.

Wybór padł na Wilkasy (kiedyś Wilkassen). Skocznię nazwano Pruzzenschanze, mieściła się nad brzegiem jeziora Niegocin (kiedyś Löwentinsee). Obiekt charakteryzowała drewniana wieża najazdowa, górująca nad krajobrazem Mazur.

Na Pruzzenschanze szybko zawitały poważne zawody. W 1934 r. rozegrano tam mistrzostwa Prus Wschodnich. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Niestety, świetność skoczni narciarskiej w Wilkasach szybko minęła. Kilka lat później wybuchła II wojna światowa. Po wojnie Mazury przyłączono do Polski. Skocznia szybko zaczęła niszczeć. Z czasem drewniana konstrukcja przestała istnieć, a obiekt zdemontowano.

Tam, gdzie prawie 100 lat temu skakali narciarze, dziś wypoczywają turyści, w nowoczesnym ośrodku Resort Niegocin. Wilkasy, Giżycko i całe Mazury sportowo kojarzą się Polakom tylko z żeglarstwem.

