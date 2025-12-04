Kiedyś gościli tu najpotężniejsi politycy. Dziś jest popularną atrakcja. Wiemy, ilu turystów przyjechało tu w 2025 roku

Wilczy Szaniec, była kwatera Adolfa Hitlera, odnotował spadek liczby odwiedzających o 10 proc. w 2023 roku.

Nadleśnictwo Srokowo, zarządzające obiektem, wskazuje na remonty dróg i torów oraz niesprzyjającą pogodę jako główne przyczyny spadku frekwencji.

Mimo mniejszej liczby turystów, Wilczy Szaniec rozwija swoją ofertę, a historyczne znaczenie miejsca nadal przyciąga zwiedzających.

Czy inwestycje w infrastrukturę turystyczną i nowe atrakcje odwrócą ten trend? Dowiedz się więcej o przyszłości tego miejsca.

- W ubiegłym roku, który był rekordowy, przyjechało do Wilczego Szańca 372 tys. turystów, a w tym roku odwiedziło nas 330 tys. osób - poinformował w rozmowie z PAP Zenon Piotrowicz, nadleśniczy nadleśnictwa Srokowo.

Wśród przyczyn mniejszej frekwencji zarządzający Wilczym Szańcem, Piotrowicz wymienił trwające remonty na szlakach komunikacyjnych wiodących do Kętrzyna. Chodzi m.in. o modernizację kolei na trasie Giżycko-Korsze. Po pracach remontowych linia zostanie otwarta 14 grudnia. W przebudowie jest też droga wojewódzka Kętrzyn-Giżycko. Remontowane odcinki drogi są zamykane, a podróżni muszą korzystać z objazdów. Nadleśniczy dodał, że kapryśna aura podczas wakacji też nie sprzyjała przyjazdom turystycznym na Mazury.

- My jednak nie zamartwiamy się, a robimy swoje. Po remoncie działa już w Gierłoży hotel oraz restauracja z salą konferencyjną. To zwiększa atrakcyjność miejsca - ocenił Zenon Piotrowicz

Wilczy Szaniec należy do miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów na Warmii i Mazurach. Przyjezdni chętnie zwiedzają też twierdzę Boyen w Giżycku, szlak Wielkich Jezior Mazurskich, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Sanktuaria Maryjne w Świętej Lipce czy Gietrzwałdzie oraz szlak kajakowy na Krutyni.

W latach 1941-1944 Wilczy Szaniec pełnił funkcję głównej kwatery Adolfa Hitlera. W leśnym miasteczku pod Kętrzynem mieszkało ok. 2,5 tysiąca ludzi. Według historyków to tu decydowano o podbojach nazistowskich Niemiec, tu pojawiały się szaleńcze pomysły i stąd wydawano rozkazy wpływające na losy wielu milionów ludzi.

To w Wilczym Szańcu doszło do nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera, którego dokonał Claus von Stauffenberg, tu zapadła decyzja m.in. o krwawym rozprawieniu się z Powstaniem Warszawskim. Do Gierłoży przyjeżdżali stronnicy Hitlera, m.in. Benito Mussolini.

Kwatera została wysadzona przez armię III Rzeszy 24 stycznia 1945 r., gdy kilkadziesiąt kilometrów dalej była już Armia Czerwona. Od 2017 roku obiektem zarządzają Lasy Państwowe, które odzyskały od dzierżawcy obiekt po sądowej batalii.

