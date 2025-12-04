Sąsiad terroryzował blok. Mieszkańcy mieli dość libacji i wrzasków! Pani Ilona położyła kres patologii

2025-12-04 12:12

Wrzaski, brud, libacje. To wszystko za sprawą jednego, uciążliwego lokatora i grupki jego znajomych. Gehenna mieszkańców jednego z osiedli w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) trwała osiem miesięcy. Lekarstwem na chorobę, która toczyła osiedle okazał się być zapał, zaangażowanie i empatia sierż. Ilony Czakowskiej, dzielnicowej z kilkumiesięcznym doświadczeniem. Teraz mieszkańcy dziękuję policjantce za to, że mogą „normalnie funkcjonować i czuć się bezpiecznie we własnych domach”.

Autor: KPP w Bartoszycach/ Materiały prasowe Na zdj. sierż. Ilona Czakowska z KPP w Bartoszycach.
  • Mieszkańcy jednego z osiedli w Bartoszycach przez osiem miesięcy zmagali się z uciążliwym lokatorem i jego znajomymi, zakłócającymi spokój.
  • Hałas, brud i libacje alkoholowe uniemożliwiały normalne funkcjonowanie.
  • Dzięki zaangażowaniu sierż. Ilony Czakowskiej, dzielnicowej z Bartoszyc, problem został rozwiązany, a lokatorowi wypowiedziano umowę najmu.

Sierżant Ilona Czakowska jest dzielnicową zaledwie od kilku miesięcy, a jej zapał i zaangażowanie już docenili mieszkańcy jednego z osiedli w Bartoszycach. Mieszkańcy od pewnego czasu użerali się z młodym mężczyzną wynajmującym mieszkanie w ich bloku.

Uciążliwy sąsiad urządzał libacje alkoholowe, spraszał hałaśliwych znajomych, którzy, zanieczyszczali klatkę schodową i okolice bloku, byli wulgarni i spędzali mieszkańcom sen z powiek, wprowadzając w poczucie niepokoju uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

Wynajmowane od wielu lat, wielu najemcom mieszkanie należało do osoby, do której dzięki swojej determinacji dotarła dzielnicowa. Informacje o skandalicznym zachowaniu mężczyzny skutkowały wypowiedzeniem mu umowy. Mieszkańcy odzyskali ciszę i w końcu mogli też odzyskać spokój.

- poinformowała podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

- Chcielibyśmy wyrazić nasze ogromne uznanie oraz podziękowania dla dzielnicowej Ilony Czarkowskiej za jej wzorową pracę, zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do problemu, z którym borykaliśmy się przez ostatnich osiem miesięcy – czytamy w mailu do szefa bartoszyckich policjantów. Mieszkańcy dodają, że pani Ilona „okazała pełne wsparcie, życzliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej, a jednocześnie działała zdecydowanie i bardzo skutecznie.

- Jesteśmy wdzięczni za jej pracę, poświęcony czas oraz gotowość do reagowania na każde zgłoszenie. Dzięki niej możemy wreszcie normalnie funkcjonować i czuć się bezpiecznie we własnych domach – przyznali mieszkańcy.

Sonda
Czy masz dobre relacje ze swoimi sąsiadami?

