Mazury bliżej niż myślisz! Ważna zmiana na kolei. Skorzystają turyści i mieszkańcy

2025-12-03 7:50

Kończą się prace na odcinku kolejowym z Ełku do Giżycka, a za kilkanaście dni mieszkańcy i turyści będą mogli ponownie dojechać pociągiem z Giżycka do Korsz, a dalej do Olsztyna. Modernizacja szlaku kolejowego na Mazurach kosztowała 1,8 mld zł przy udziale środków unijnych.

Autor: Tomasz Nowociński Pociąg - zdj. ilustracyjne.
  • Zakończono kluczowy etap modernizacji linii kolejowej na Mazurach, łączącej Ełk z Giżyckiem i Korszami.
  • Inwestycja o wartości 1,8 mld zł przywróci połączenia pasażerskie, skracając czas podróży.
  • Sprawdź, kiedy pociągi wrócą na tory i jakie udogodnienia czekają na podróżnych!

14 grudnia 2025 r., wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, po dwóch latach prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 38, pociągi wrócą na odcinek Giżycko – Korsze. Jak podała we wtorek spółka PKP PLK, prace zostały zakończone szybciej niż planowano.

Podróżni będą mogli skorzystać z nowych peronów na stacjach i przystankach Wilkasy-Niegocin, Sterławki Małe, Sterławki Wielkie, Martiany, Kętrzyn, Nowy Młyn, Linkowo, Tołkiny oraz Korsze.

Na trasę wyjadą składy spalinowe, a po uzyskaniu pozwoleń z Urzędu Transportu Kolejowego, również pociągi prowadzone trakcją elektryczną. Na odcinku przez kolejne miesiące będą jeszcze prowadzone prace na torach bocznych, drogach dojazdowych, przejazdach kolejowo-drogowych. Teren będzie porządkowany. Zakończenie wszystkich robót między Giżyckiem a Korszami planowane jest w połowie 2026 r.

Na odcinku Ełk – Giżycko wykonawcy przebudowali i zelektryfikowali 49 kilometrów torów. Zamontowali nowe urządzenia sterowania. Zmodernizowali przejazdy kolejowo – drogowe. Powstały również dwa nowe wiadukty – w Giżycku i Wydminach – oraz przejście pod torami w Giżycku, w ciągu ul. Unii Europejskiej.

Najszybsze pociągi przyśpieszą z 80 do 160 km/h, pokonując dzięki temu trasę Ełk – Giżycko – Korsze – Olsztyn w czasie poniżej 2 godzin, czyli około 50 minut szybciej niż przed modernizacją i elektryfikacją.

