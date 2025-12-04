Były komendant policji stanie przed sądem! Mobbingował podwładnych?!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-04 18:11

Były Komendant Powiatowy Policji w Sławnie, Andrzej K., stanie przed sądem! Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. skierowała akt oskarżenia, w którym zarzuca mu się naruszanie praw pracowniczych, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Co takiego zrobił były szef sławieńskiej policji?

Były komendant policji przed sądem! Mobbingował podwładnych?!

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Zarzuty dla byłego komendanta policji

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, prokurator zarzucił Andrzejowi K., że w latach 2020-23, będąc komendantem, uporczywie naruszał prawa podległych mu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, czym działał na ich szkodę.

Polecany artykuł:

Ale wtopa! Diler pomylił klientów z policjantami... i wręczył im narkotyki!

Komendant z piekła rodem?

Działania byłego komendanta wobec podwładnych miały polegać m.in. na nieuzasadnionej krytyce, podważaniu kompetencji, ograniczaniu możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ośmieszaniu czy poniżaniu. 

Ale to nie wszystko! Andrzej K. ma także zarzut pięciokrotnego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w latach 2020-2023. Miał m.in. nie informować prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez swoich funkcjonariuszy, ukrywać dokumenty i zaniedbać modernizację systemu monitoringu w pomieszczeniach dla zatrzymanych. 

Komendant milczy jak zaklęty

Podczas śledztwa Andrzej K. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Za to świadkowie w swoich zeznaniach wskazywali na negatywne zachowania podejrzanego wobec nich, mające na celu dyskredytowanie tych osób. Prokurator przesłuchał aż 110 świadków i przeanalizował obszerną dokumentację.

Za najpoważniejsze zarzuty grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Czy były komendant trafi za kraty? O tym zdecyduje sąd.

Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 45-latkę. Wielka awantura na środku ulicy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMENDANT POLICJI
PROKURATURA
SĄD
PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ
MOBBING
POLICJA SŁAWNO
AKT OSKARŻENIA