Świąteczna ciężarówka Coca-Coli 2025. Mazurskie miasto na trasie kultowego pojazdu

Świąteczna ciężarówka Coca-Coli wyrusza w trasę po Polsce, odwiedzając osiem miast, zaczynając od Warszawy, a kończąc na Ełku

Na odwiedzających czekają liczne atrakcje, takie jak fotobudka 360°, interaktywne gry i możliwość wysłania życzeń.

W każdym mieście znajdzie się recyklomat, gdzie puste opakowania zamienią się w posiłki dla potrzebujących, a Ty zyskasz szansę na wygranie nagród.

Odkryj pełną trasę i dowiedz się, jakie jeszcze niespodzianki przygotowała Coca-Cola w tym roku!

W 2025 r. świąteczna ciężarówka Coca-Coli odwiedzi osiem polskich miast. Pierwszym przystankiem dla kultowego pojazdu będzie Warszawa. Do stolicy ciężarówka zawita 30 listopada. Kolejne miasta na liście to: Opole (4 grudnia), Kielce (6 grudnia), Kraśnik (7 grudnia), Radom (12 grudnia) i Poznań (13 grudnia). Świąteczną trasę czerwona ciężarówka Coca-Coli zakończy 15 grudnia w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie).

Świąteczna ciężarówka Coca-Coli to moc atrakcji. W tym roku pojawią się m.in.: fotobudka 360°, interaktywna gra, dekorowanie bombek oraz specjalny ekran, na którym będzie można wysłać własne życzenia.

W każdym z ośmiu miast pojawi się też specjalny recyklomat. Wystarczy wrzucić do niego puste opakowanie po napoju, a równowartość kaucji zostanie przekazana w formie posiłku dla podopiecznych Federacji Polskich Banków Żywności. Każdy, kto skorzysta z recyklomatu, otrzyma także unikalny kod. Po wpisaniu go w aplikacji Coca-Cola kod można wymienić na token i wziąć udział w świątecznych loteriach marki.

Ciężarówka Coca-Coli od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Wszystko zaczęło się od telewizyjnej reklamy z lat 90. z udziałem czerwonych tirów przemierzających ośnieżone miasteczka. Rozświetlone dekoracje, charakterystyczna muzyka i postać Świętego Mikołaja stworzyły niepowtarzalny klimat, który szybko wpisał się w tradycję oczekiwania na święta. Z biegiem czasu marka postanowiła przenieść ten magiczny świat do rzeczywistości, tworząc prawdziwą świąteczną ciężarówkę. Od tamtej pory kultowy pojazd przemierza świat i każdego roku odwiedza kolejne miasta, również w Polsce.

