Grał u Tarantino, niebawem przyjedzie do Olsztyna. Powstaje film o gwiazdach futbolu z Brazylii!

Olsztyn zagra w filmie? Jak informuje miejscowy magistrat, trwają przygotowania do polskiej części zdjęć brazylijsko-polskiej komedii „Paszport do Polski”. Ekipa zakończyła już pracę w Brazylii i szykuje się do tego, aby wejść na plan w Olsztynie. Aktorzy muszą przygotować się na diametralną zmianę pogody, bowiem gorąco Ameryki Południowej zamienią na chłód grudniowej Warmii.

Film ma wspominać czasy pierwszych lat XXI wieku. - Wtedy wielu brazylijskich piłkarzy szukało swojej szansy w Europie Wschodniej. W filmie oglądamy ich współczesne losy w Polsce, w której bohaterowie próbują znaleźć swoje miejsce – czytamy we wpisie olsztyńskich urzędników w sieci.

- Tropikalne upały zostają tylko wspomnieniem, a na pierwszy plan wchodzi nie tylko mróz, ale też codzienność pełna wyzwań. Marzenia potrafią jednak rozgrzać bardziej niż słońce i właśnie ta mieszanka emocji tworzy klimat opowieści – zapowiadają film „Paszport do Polski” władze Olsztyna.

Gwiazdą filmu będą Rafał Zawierucha, który zasłynął grając Romana Polańskiego w filmie „Pewnego razu w Hollywood” Quentina Tarantino. Zawierucha zagra jednego z właścicieli polskiego klubu piłkarskiego. Drugim będzie Lech Dyblik, jeden z ulubionych aktorów Wojciecha Smarzowskiego.

„Paszport do Polski” to rzadko spotykana koprodukcja brazylijsko-polska. Za projekt odpowiada Apple Film Production. Partnerem z Sao Paulo jest Biônica Filmes. Ekipa filmowa zawita do Olsztyna w dniach 1-4 grudnia 2025 r. Zdjęcia mają być kręcona okolicach zabytkowych mostów kolejowych, targowiska przy ulicy Grunwaldzkiej, Targu Rybnego i Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego, na którym swoje mecze rozgrywa Stomil Olsztyn.

