Dantejskie sceny w szkole. Uczeń rzucił się na nauczyciela z pięściami! "Twoje zdanie się nie liczy"

Piaseczni. Uczeń pobił nauczyciela podczas lekcji!

O tym, co wydarzyło się 26 lutego podczas lekcji historii i teraźniejszości w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Szpitalnej w Piasecznie jako pierwszy poinformował TVN 24. Informacje o incydencie anonimowo przekazał reporterom jeden z rodziców. Szokującą sytuację mieli nagrać inni uczniowie przebywający w tym czasie w sali lekcyjnej.

Agresywny nastolatek miał zostać wywołany do odpowiedzi i wdać się w dyskusję z nauczycielem. Na prawdę gorąco zrobiło się wówczas, gdy uczeń zwrócił się do belfra per "ty". Jak podaje TVN24, nastolatek miał powiedzieć do niego: "twoje zdanie się nie liczy".

Upomniany uczeń, wyszedł z ławki i podszedł do biurka nauczyciela. Nauczyciel ostrzegł go, że wezwie policję i prosił, żeby usiadł. Wreszcie, gdy to nie przynosiło skutku, wyprosił go z sali. W odpowiedzi nastolatek wpadł w szał! Kopnął mężczyznę i rzucił się na niego z pięściami!

Policja wyjaśnia sytuację w szkole

Dyrekcja szkoły o incydencie zawiadomiła policję, co potwierdziła w rozmowie z TVN24 asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wpłynęła informacja dotycząca incydentu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej nauczyciela oraz znieważenia, którego miał dokonać uczeń w trakcie prowadzonej lekcji - powiedziała policjantka.

Dodała, że zaatakowany przez ucznia nauczyciel złożył dodatkowo protokolarne zawiadomienie o przestępstwie. Powiedział też funkcjonariuszom, że nie odniósł obrażeń ciała, które wymagałyby interwencji medycznej.

- Funkcjonariusze skierowali wniosek do Sądu Rejonowego w Piasecznie do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - poinformowała asp. Domagała. Oznacza to, że o dalszym losie agresywnego ucznia zdecyduje sąd rodzinny.

