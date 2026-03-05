Dantejskie sceny w szkole. Uczeń rzucił się na nauczyciela z pięściami! "Twoje zdanie się nie liczy"

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-05 11:13

Uczniowie jednej z klas Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie byli świadkami dantejskich scen podczas lekcji historii. Jeden z nastolatków wywołany do odpowiedzi wdał się w dyskusję z nauczycielem, a gdy wymiana zdań przybrała na sile, rzucił się na niego z pięściami! Koledzy z klasy wszystko nagrali.

klasa lekcyjna

i

Autor: Pixabay.com

Piaseczni. Uczeń pobił nauczyciela podczas lekcji!

O tym, co wydarzyło się 26 lutego podczas lekcji historii i teraźniejszości w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Szpitalnej w Piasecznie jako pierwszy poinformował TVN 24. Informacje o incydencie anonimowo przekazał reporterom jeden z rodziców. Szokującą sytuację mieli nagrać inni uczniowie przebywający w tym czasie w sali lekcyjnej.

Agresywny nastolatek miał zostać wywołany do odpowiedzi i wdać się w dyskusję z nauczycielem. Na prawdę gorąco zrobiło się wówczas, gdy uczeń zwrócił się do belfra per "ty". Jak podaje TVN24, nastolatek miał powiedzieć do niego: "twoje zdanie się nie liczy".

Upomniany uczeń, wyszedł z ławki i podszedł do biurka nauczyciela. Nauczyciel ostrzegł go, że wezwie policję i prosił, żeby usiadł. Wreszcie, gdy to nie przynosiło skutku, wyprosił go z sali. W odpowiedzi nastolatek wpadł w szał! Kopnął mężczyznę i rzucił się na niego z pięściami!

Policja wyjaśnia sytuację w szkole

Dyrekcja szkoły o incydencie zawiadomiła policję, co potwierdziła w rozmowie z TVN24 asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wpłynęła informacja dotycząca incydentu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej nauczyciela oraz znieważenia, którego miał dokonać uczeń w trakcie prowadzonej lekcji - powiedziała policjantka.

Dodała, że zaatakowany przez ucznia nauczyciel złożył dodatkowo protokolarne zawiadomienie o przestępstwie. Powiedział też funkcjonariuszom, że nie odniósł obrażeń ciała, które wymagałyby interwencji medycznej.

- Funkcjonariusze skierowali wniosek do Sądu Rejonowego w Piasecznie do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - poinformowała asp. Domagała. Oznacza to, że o dalszym losie agresywnego ucznia zdecyduje sąd rodzinny.

Uczeń Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego pobił nauczycielkę. Dyrektorka placówki, Aleksandra Ostrowska wygłosiła oświadczenie nt. zdarzenia
