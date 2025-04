Który kandydat na prezydenta 2025 najwięcej mówi o rodzinie – a jak żyje naprawdę?

Sławomir Mentzen – rodzina, dzieci i obecność żony w kampanii

Sławomir Mentzen jest od 2010 r. mężem Agnieszki Mentzen i ma troje dzieci: syna Franciszka oraz córki Helenę i Alicję​. Lider Konfederacji do niedawna raczej stronił od upubliczniania życia rodzinnego. Sam przyznał, że media zaczęły interesować się jego rodziną, gdy odkryto kontrowersyjne fakty z historii jego przodków – Mentzen uprzedził te rewelacje, publikując oświadczenie i szczegółowo opisując losy swojego „dziadka z Wehrmachtu” (a właściwie brata dziadka) na swoich profilach społecznościowych​. To pokazuje, że nawet on musiał odnieść się do rodzinnych tematów, gdy stały się one elementem politycznej rozgrywki.

W kampanii prezydenckiej 2025 Mentzen początkowo koncentrował się na programie i unikał tzw. „ocieplania wizerunku” przez rodzinne sceny. Jednak wraz z rozwojem kampanii również i on zaczął pokazywać bliskich. Jego żona Agnieszka pojawiła się u boku męża podczas oficjalnej konwencji prezydenckiej Konfederacji 22 lutego 2025 r. w Bełchatowie. To pierwszy tak wyraźny sygnał, że Mentzen zdecydował się eksponować rodzinę w kampanii. Zapewne po to, by podkreślić swój wizerunek jako męża i ojca trójki dzieci (warto dodać, że 31-letnia Agnieszka Mentzen aktywnie prowadzi prywatny Instagram, gdzie od lat publikuje zdjęcia z mężem i dziećmi​. Mimo to Mentzen nadal dawkuje informacje o swojej rodzinie ostrożnie. W swoich wystąpieniach publicznych skupia się raczej na kwestiach ideologicznych i programowych, a nie na opowieściach z życia prywatnego – co odróżnia go od niektórych konkurentów.

Karol Nawrocki – żona Marta, trójka dzieci i rodzinne akcenty w kampanii

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, może pochwalić się dużą rodziną. Jego żoną jest Marta Nawrocka (rocznik 1986), z wykształcenia prawniczka i wieloletnia urzędniczka Krajowej Administracji Skarbowej​. Para wzięła ślub bardzo młodo (miał 20 lat, ona 17) i wspólnie wychowuje troje dzieci​. Najstarszy syn Daniel (ur. 2003) jest dzieckiem Marty z poprzedniego związku, ale Karol Nawrocki od lat traktuje go jak własnego – dziś Daniel jest już dorosły i próbował nawet swoich sił w polityce (kandydował do rady miasta)​. Pozostałe dzieci Nawrockich to syn Antoni i córka Katarzyna​. Sam kandydat nigdy nie ukrywał swojego przywiązania do rodziny – wręcz przeciwnie, uczynił z niej atut.

Już podczas ogłoszenia swojej kandydatury Karol Nawrocki bardzo mocno zaakcentował rodzinę. W przemówieniu inaugurującym kampanię (24 listopada 2024 r. na konwencji w Krakowie) publicznie dziękował żonie i chwalił swoje dzieci z imienia​. „Cieszę się bardzo, że jest dzisiaj ze mną moja wspaniała i kochana żona Marta, (…) i wspaniałe dzieci” – mówił ze sceny, przedstawiając kolejno: Daniela, Antka (Antoni), młodego piłkarza Lechii Gdańsk, oraz „najcudowniejszą dziewczynkę na świecie” Kasię (Katarzynę)​. Tymi słowami Nawrocki świadomie ocieplał swój wizerunek, pokazując się jako oddany ojciec i mąż. Również jego dalsza kampania kontynuuje ten rodzinny wątek – Marta Nawrocka oficjalnie zaangażowała się w działania wyborcze męża. W lutym założyła nawet publiczne konto na Instagramie, pisząc: „Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze”​.

Magdalena Biejat – matka dwójki dzieci, prywatność rodziny i deklaracje światopoglądowe

Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, ma zupełnie inne podejście do ujawniania życia rodzinnego niż większość konkurentów. Biejat jest matką dwojga dzieci – 10-letniego syna Ignacego i 7-letniej córki Lei– oraz żoną (partnerką) Macieja, który jest naukowcem. Co ciekawe, przez lata celowo ukrywała w mediach szczegóły swojego życia prywatnego. Jako posłanka (obecnie senatorka) dała się poznać jako jedna z najbardziej aktywnych polityczek Lewicy, ale jednocześnie unikała rozmów o dzieciach i mężu​.

Na profilach społecznościowych prawie nie pokazywała swoich pociech, a jeśli już, to nigdy z odsłoniętymi twarzami​. Dopiero niedawno zrobiła mały wyjątek – w wywiadzie z kwietnia 2024 zdradziła pierwsze informacje o swoich dzieciach, w tym ich imiona​. Powiedziała wówczas, że ochrona prywatności syna i córki jest dla niej absolutnym priorytetem.

To bardzo stanowcza deklaracja, wyróżniająca ją na tle innych kandydatów – Biejat nie wykorzystuje rodziny w kampanii, a wręcz ją przed kampanią chroni. Mimo tej dyskrecji, Magdalena Biejat czasem nawiązuje publicznie do swojej roli matki, zwłaszcza gdy dotyczy to spraw światopoglądowych czy społecznych. Jako polityczka lewicowa, opowiada się za rozwiązaniami ułatwiającymi życie rodzinom (np. dostęp do żłobków, prawa pracujących matek), ale zawsze podkreśla, że kobiety mają prawo wyboru i że model rodziny może być różnorodny. Jej własne doświadczenia – np. łączenie funkcji młodej mamy i posłanki – posłużyły jej do zwrócenia uwagi na to, jak ważne jest wsparcie partnera i bliskich.

Rafał Trzaskowski – żona Małgorzata, dwójka dzieci i rodzinne wątki w polityce

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej i prezydent Warszawy, również od lat jest mężem i ojcem. Jego żoną od 2002 roku jest Małgorzata Trzaskowska, z domu Roznek – z wykształcenia ekonomistka ze Śląska​. Para ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę (ur. 2004) i syna Stanisława (ur. 2009)​. Trzaskowski w kampaniach politycznych stara się zachować równowagę między prywatnością a ociepleniem wizerunku.

W wyborach 2020 jego rodzina stopniowo zaczęła odgrywać większą rolę – Małgorzata Trzaskowska początkowo pozostawała w cieniu, ale pod koniec tamtej kampanii założyła oficjalne profile w mediach społecznościowych i aktywnie wspierała męża​. Co ważne, Trzaskowscy od lat otwarcie mówią o swoich przekonaniach w kwestii wychowania: ich dzieci nie uczęszczają na lekcje religii w szkole, a Małgorzata krytykowała instytucję Kościoła za mieszanie się w politykę i prawa kobiet​. Są to publiczne wypowiedzi o rodzinie w kontekście światopoglądowym – pokazujące nowoczesne podejście Trzaskowskich do wychowywania córki i syna.

W kampanii 2025 Rafał Trzaskowski kontynuuje trend angażowania żony jako swojego atutu. Małgorzata Trzaskowska stała się jedną z twarzy kampanii – towarzyszy mężowi na wielu spotkaniach w terenie​. Głośnym echem odbiła się akcja z początku lutego, kiedy to Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym jego żona prowadzi potężny ciągnik rolniczy John Deere podczas wizyty na wsi​.

Artur Bartoszewicz – prywatne życie rodzinne i prorodzinne przesłanie kampanii

Artur Bartoszewicz, niezależny kandydat (ekonomista z SGH), nie jest tak znany opinii publicznej jak reszta stawki, ale w swojej kampanii bardzo mocno akcentuje wartości rodzinne i kwestie demograficzne. Bartoszewicz również ma własną rodzinę – choć nie jest celebrytą politycznym, chętnie dzieli się osobistymi doświadczeniami. W internecie pojawiły się wywiady z nim poświęcone w całości życiu prywatnemu i roli ojca (np. materiał zatytułowany „Wspomnienia i refleksje ojca”), w których kandydat opowiada o rodzinie z dala od bieżącej polityki​.

Takie publikacje sugerują, że Bartoszewicz jest dumnym ojcem (choć liczby dzieci publicznie nie podaje w każdym wywiadzie) i mężem, a jego własne doświadczenia rodzicielstwa kształtują jego poglądy. Wypowiedzi Artura Bartoszewicza na temat rodziny są bardzo stanowcze i tradycyjne. Kandydat alarmuje o „dramatycznej sytuacji demograficznej” w Polsce​ i otwarcie zachęca Polaków do zakładania liczniejszych rodzin.

