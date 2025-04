Marta Kaczyńska pokazała ten film z Jakim. W tle Jaś Fasola. Internet tego nie wytrzymał!

Znany ksiądz napisał do Owsiaka po tym, jak szefowi WOŚP zdewastowano płot. Szok, co zapowiedział

Tomasz Sekielski zaliczył glow up. Widzowie go nie poznają! Tak się zmienił. Spektakularna metamorfoza!

Kaczyńska wrzuca Jasia Fasolę. Ale mówi Jaki!

Na Facebooku Marty Kaczyńskiej pojawiło się niecodzienne nagranie: fragment wideo Patryka Jakiego o… Jasiu Fasoli. A konkretnie o Rowanie Atkinsonie, który wcielił się w kultową postać. Internet zawrzał bo Jaki mówi z powagą o elektrykach, tytułach naukowych i zanieczyszczeniu środowiska. A Kaczyńska z wyczuciem ironii lub całkiem serio - wrzuca to na swoją tablicę. Efekt? Reakcje, spekulacje, polubienia i komentarze!

Ekspert bije na alarm. Amerykanie się wycofują, Europa musi przygotować się na najgorsze

„Wszyscy go znamy, ale niewielu wie…”

Patryk Jaki rozpoczął nagranie od edukacyjnego akcentu i od razu przykuł uwagę.

„Wszyscy go znamy, ale niewielu wie, że Rowan Atkinson, oprócz kariery aktorskiej, ma też tytuł licencjata w zakresie Inżynierii Elektrycznej i Elektrotechnicznej oraz tytuł Magistra Nauk Ścisłych Oxfordu” – wyjaśnia.

Polityk i były wiceminister sprawiedliwości nie kryje uznania dla aktora. Ale to dopiero początek.

Krytyka elektryków w stylu Fasoli

Najciekawsze i to najbardziej kontrowersyjne pada dalej.

„Wiecie co mówi o samochodach elektrycznych? Że przesiadka z samochodów spalinowych na elektryki nie będzie lekiem na zanieczyszczenie środowiska” – przekonuje Jaki, cytując Atkinsona.

„Rowan Atkinson mówi wprost, że samochody elektryczne mają wiele wad. Już na etapie produkcji emitują wyższy nawet o 70% ślad węglowy, są ciężkie, drogie i zużywają zasoby pierwiastków ziem rzadkich” - podkreśla Jaki.

Na koniec dorzuca mocny wniosek: „W dodatku ich żywotność jest ograniczona”. Jaki przytacza też dane z raportów.

„Amerykański bank Goldman Sachs przyznał niedawno, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat w Stany Zjednoczone zainwestowano w energię odnawialną gigantyczną kwotę – 3,5 bili euro” – mówi, podsumowując, że efekt nie dorównał oczekiwaniom.

Kaczyńska podaje dalej

Nie wiadomo, czy Marta Kaczyńska miała na celu promocję ekologicznej refleksji, czy po prostu uległa urokowi Patryka Jakiego w roli... komentatora motoryzacji. Nie ma wątpliwości, że ten filmik to mieszanka wszystkiego: polityki, popkultury, absurdów i powagi. Co do tego raczej nikt nie ma wątpliwościI. Choć brzmi to jak scenariusz skeczu z kabaretu, internet już zdążył go przeanalizować na części pierwsze. A Jaki? Cóż, jeszcze nigdy Jaś Fasola nie brzmiał tak... profesorsko.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska jak mechanik! Sama sobie radzi z autem

Express Biedrzyckiej - Tomasz Piątek | 2025 04 08 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.