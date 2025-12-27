Wzruszające chwile w Pałacu. Marta Nawrocka gościła legendarną sanitariuszkę „Jasię”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-27 15:31

W Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania o niezwykłym, symbolicznym wymiarze. Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, zaprosiła na prywatną rozmowę Janinę Jankowską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Jasia”. Pretekstem do spotkania były imieniny weteranki – gest, który podkreślił znaczenie osobistej pamięci i międzypokoleniowego dialogu w sercu polskiej państwowości.

Marta Nawrocka

i

Autor: Grzegorz Ksel/REPORTER/ East News
  • Pierwsza Dama Marta Nawrocka spotkała się z Janiną Jankowską, sanitariuszką Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Jasia”, z okazji jej imienin.
  • Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, pozbawione oficjalnej oprawy, miało charakter prywatny i było hołdem dla świadków historii.
  • "Jasia" jako nastolatka opatrywała rannych i przenosiła meldunki pod ostrzałem, a jej historia jest świadectwem poświęcenia sanitariuszek w Powstaniu.
  • Gest Marty Nawrockiej podkreśla wagę międzypokoleniowego dialogu i pokazuje, jak pielęgnować pamięć o bohaterach w sposób osobisty i autentyczny.

Niezwykłe spotkanie pokoleń w Pałacu Prezydenckim

Wydarzenie, choć pozbawione oficjalnej oprawy i blasku fleszy, odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Marta Nawrocka podzieliła się informacją o wizycie pani Janiny, publikując zdjęcie z kameralnej rozmowy. Fotografia przedstawia obie panie siedzące przy niewielkim stoliku w jednym z historycznych wnętrz Pałacu Prezydenckiego. Spokojna atmosfera i skupienie na rozmówczyniach podkreślają prywatny i osobisty charakter tego spotkania.

Jak zaznaczyła Pierwsza Dama, okazją były imieniny pani Janiny, które, choć dziś obchodzone rzadziej niż urodziny, stały się doskonałym pretekstem do złożenia życzeń i przede wszystkim, do wysłuchania wspomnień świadka historii. To spotkanie dwóch pokoleń kobiet w miejscu tak symbolicznym dla polskiej państwowości nabrało wyjątkowego znaczenia, wykraczającego poza zwykłą kurtuazję.

Tak wyglądały święta u Schreibera. Jego żona pokazała prywatne zdjęcia

Kim jest Janina Jankowska „Jasia”? Bohaterka w cieniu wielkiej historii

Choć Janina Jankowska przez lata unikała rozgłosu, jej historia jest świadectwem losu tysięcy młodych ludzi, którzy w 1944 roku stanęli do walki o wolną Warszawę. Jako nastoletnia dziewczyna dołączyła do powstania w roli sanitariuszki, przyjmując pseudonim „Jasia”. Jej zadania, podobnie jak innych medyczek i łączniczek, wymagały niewyobrażalnej odwagi. Do jej obowiązków należało:

  • opatrywanie ran w polowych szpitalach, piwnicach i na barykadach,
  • przenoszenie meldunków pod ciągłym ostrzałem,
  • podtrzymywanie na duchu rannych i walczących kolegów,
  • organizowanie prowizorycznych punktów medycznych.

Sanitariuszki, często nazywane cichymi bohaterkami, stanowiły krwiobieg walczącej stolicy. Ich poświęcenie i determinacja były fundamentem, na którym opierał się powstańczy opór. Spotkanie z Janiną Jankowską „Jasią” to zatem nie tylko rozmowa z jedną osobą, ale symboliczny hołd złożony wszystkim kobietom, które ryzykowały życie, by ratować innych.

Imieniny jako symbol pamięci – gest Marty Nawrockiej

Wybór imienin jako okazji do spotkania jest gestem niezwykle subtelnym i przemyślanym. W czasach, gdy wielkie, państwowe rocznice bywają upolityczniane, Marta Nawrocka postawiła na wymiar ludzki i osobisty. Zamiast oficjalnych przemówień, spokojna rozmowa. Zamiast medali i dyplomów – osobiste życzenia i czas poświęcony na wysłuchanie historii. W swoim wpisie Pierwsza Dama skierowała ciepłe słowa nie tylko do pani Janiny, ale do wszystkich solenizantów, co dodatkowo ociepliło wizerunek tego wydarzenia.

Rola Pierwszej Damy w kształtowaniu pamięci historycznej

Działania Marty Nawrockiej wpisują się w nowoczesne rozumienie roli Pierwszej Damy, która nie tylko pełni funkcje reprezentacyjne, ale jest także aktywną strażniczką pamięci narodowej i promotorką wartości. Poprzez takie gesty, jak spotkanie z panią Janiną, kształtuje wrażliwość społeczną i pokazuje, że historia to nie tylko daty w podręcznikach, ale przede wszystkim losy konkretnych ludzi. To ważny sygnał, że pamięć o bohaterach powinna być kultywowana na co dzień, a nie tylko podczas oficjalnych uroczystości.

Polityka SE Google News
Karol i Marta Nawroccy na kolędowaniu
12 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy takie spotkania w Pałacu Prezydenckim mają dla Ciebie znaczenie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA