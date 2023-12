Albert G. doprowadzony do sądu. Szczególne środki bezpieczeństwa. Pilnowali go uzbrojeni po zęby policjanci

Wracał do domu po pracy, miał straszny wypadek. Potrzebuje pomocy, by stanąć na nogi

Te nietypowe święta obchodzimy w grudniu. Nie uwierzysz, co można świętować! Przy niektórych świętach można się zarumienić

Albert G. w sądzie. Jest podejrzany o dokonanie masakry w szkole

Punktualnie o godzinie 16 pod budynek Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 podjechał policyjny wóz. 18-letni Albert G., który zdaniem śledczych miał pociąć nożem troje uczniów w swojej szkole, był eskortowany, jak osoba szczególnie niebezpieczna. Na rękach i nogach miał kajdanki, a pilnowali go mundurowi z długą bronią. Był spokojny i nie okazywał żadnych emocji. Sędzia przez blisko godzinę wysłuchiwał jego wyjaśnień. Na razie nie wiemy czego dokładnie dotyczyły. Sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym zastosowaniu tymczasowego aresztu dla nastolatka.

Chłopak według śledczych ma stać za atakiem w szkole w Kadzidle. Rankiem 29 listopada Albert G. miał wyjść do łazienki z klasy, w której odbywały się zajęcia lekcyjne. Po kilku minutach wrócił. Na twarzy miał maskę, a w ręku wielki nóż. - Wyglądał, jak z horrou - mowił jeden ze świadków wydarzeń. Albert miał rzucić się na pierwsze osoby siedzące przy drzwiach. Zadał uczennicy i uczniowi kilka ciosów, po czym wybiegł na korytarz. Tam dopadł kolejnego ucznia. Po wszystkim uciekł ze szkoły. Policjanci zatrzymali go kilkadziesiąt minut później.

W ataku ucierpiało troje uczniów. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala w ciężkim stanie. Zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranioną w brzuch dziewczynę zawiozła do szpitala karetka. Trzeci z poszkodowanych został opatrzony przez medyków na miejscu.

Aktualizacja, godz. 18

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, sąd zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla Alberta G. Trafi tam na 3 miesiące. Za zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób grozi mu od 15 lat więzienia po dożywocie.